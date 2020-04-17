2020-04-17T12:22:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 17 апреля 2020: уровень смертности от COVID-19 продолжает снижаться

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 17 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным портала koronavirus-map.ru за минувшие сутки в Израиле выявлено 97 новых случаев заражения. По состоянию на утро 17 апреля общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 12855 человек, из которых 182 пациента находятся в тяжелом состоянии. Также за последние сутки в стране от коронавируса скончались 6 человек, общее число жертв вируса выросло до 148 человек. Еще 149 пациентов выздоровели и выписались из клиник.

ИЗРАИЛЬ НАМЕРЕН ПРОВОДИТЬ В ДЕНЬ 10 ТЫСЯЧ ТЕСТОВ НА COVID-19

Накануне министерство здравоохранения Израиля заявило, что количество тестов, проводимое в стране за день, увеличится до 10 тысяч. Таким образом представители минздрава намерены полностью обследовать всех, кто находится в группе риска – в первую очередь, постояльцев и сотрудников домов престарелых и других социальных учреждений, чтобы исключить распространение коронавируса в стране. Только за 16 апреля в стране провели 9269 анализов на коронавирус, часть из которых оказались положительными.

Тем временем власти Израиля обеспокоены, что в стране продолжаются фиксироваться смерти от коронавируса, несмотря на все предпринятые жесткие карантинные меры. Так, например, накануне скончался еще один пожилой пациент в клинике «Меир» в Кфар-Сабе. Как сообщает издание ISRAland, мужчине было 85 лет, и он был родом из Раананы. Сейчас обследуются все члены его семьи, а также контактировавшие с ним медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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