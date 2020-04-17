Коронавирус в Индии, последние новости на 17 апреля 2020: заключенных освобождают из тюрем, чтобы предотвратить вспышку заболевания

По последним данным университета Хопкинса по состоянию на 17 апреля в Индии зарегистрировано 13495 случаев заболевания коронавирусом, из которых 448 человек скончались, а 1777 пациентов выздоровели и выписались из больниц.

Сейчас Индия занимает 16 место в мире по количеству активных случаев болезни. По числу выздоровлений страна расположилась на 23 месте, а по количеству смертей - на 20.

ЗАРАЖЕННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ ДОСТАВЩИК ПИЦЦЫ ОТПРАВИЛ НА КАРАНТИН 72 СЕМЬИ

Пока в Индии действует строгий режим самоизоляции, закрыты кафе и рестораны, многие местные жители пользуются услугами службы доставки, не подозревая, что некоторые из них могут быть заражены коронавирусом.

Как сообщает газета Times of India, такая ситуация произошла на днях в Нью-Дели. Там 19-летний парень работал доставщиком пиццы почти две недели и успел доставить заказы 72 семьям, прежде чем узнал, что заражен коронавирусом. Конечно, доставщика тут же отстранили от работы и отправили лечиться в больницу. Сейчас все его коллеги, а также семьи клиентов помещены на карантин и проходят обследование. И хотя парень работал в перчатках и маске, риск заражения COVID-19 все равно остается высоким.

БОЛЕЕ 600 ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВСПЫШКУ КОРОНАВИРУСА В ТЮРЬМАХ

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в закрытых тюремных пространствах, власти Индии вынуждены идти на крайние меры. Как сообщает Hindustan Times, более 600 заключенных вышли на свободу из тюрем в штате Раджастан – 492 человека вышли под залог и еще 146 получили условно-досрочное освобождение. Почти все из них были осуждены впервые и на срок, не превышающий 7 лет.