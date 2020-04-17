2020-04-17T12:23:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 17 апреля 2020: заключенных освобождают из тюрем, чтобы предотвратить вспышку заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 17 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным университета Хопкинса по состоянию на 17 апреля в Индии зарегистрировано 13495 случаев заболевания коронавирусом, из которых 448 человек скончались, а 1777 пациентов выздоровели и выписались из больниц.

Сейчас Индия занимает 16 место в мире по количеству активных случаев болезни. По числу выздоровлений страна расположилась на 23 месте, а по количеству смертей - на 20.

ЗАРАЖЕННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ ДОСТАВЩИК ПИЦЦЫ ОТПРАВИЛ НА КАРАНТИН 72 СЕМЬИ

Пока в Индии действует строгий режим самоизоляции, закрыты кафе и рестораны, многие местные жители пользуются услугами службы доставки, не подозревая, что некоторые из них могут быть заражены коронавирусом.

Как сообщает газета Times of India, такая ситуация произошла на днях в Нью-Дели. Там 19-летний парень работал доставщиком пиццы почти две недели и успел доставить заказы 72 семьям, прежде чем узнал, что заражен коронавирусом. Конечно, доставщика тут же отстранили от работы и отправили лечиться в больницу. Сейчас все его коллеги, а также семьи клиентов помещены на карантин и проходят обследование. И хотя парень работал в перчатках и маске, риск заражения COVID-19 все равно остается высоким.

БОЛЕЕ 600 ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВСПЫШКУ КОРОНАВИРУСА В ТЮРЬМАХ

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в закрытых тюремных пространствах, власти Индии вынуждены идти на крайние меры. Как сообщает Hindustan Times, более 600 заключенных вышли на свободу из тюрем в штате Раджастан – 492 человека вышли под залог и еще 146 получили условно-досрочное освобождение. Почти все из них были осуждены впервые и на срок, не превышающий 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
В стране больше нет регионов, где не выявили хотя бы одного пациента с COVID-2019. Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
Новости 24
Эксперт: коронавирус не может передаваться через домашних животных
Москвич переоделся полицейским, чтобы погулять по городу во время самоизоляции
Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады населения
Глава ЦБ ответила, надо ли раздать россиянам по 10-20 тысяч рублей
В России не осталось регионов без коронавируса
Банковские карты будут действительны до 1 июля даже после окончания срока действия
Правительство расширило список россиян, которые могут выехать за границу во время пандемии
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки
Банки одобрили 30% заявок на льготные кредиты предприятиям
Таможенники рассказали, какие товары стали чаще заводить в страну в условиях коронавируса
Дума приняла закон о получении гражданства России без отказа от иностранного
В России число погибших от коронавируса выросло до 273
«Эвалар» начал выпуск антисептиков
Назван дешевый препарат, который предотвращает некоторые виды рака
Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за борьбу с коронавирусом
В НИИ рассказали, какими средствами можно уничтожить коронавирус
Донорам плазмы для лечения заражённых коронавирусом будут выплачивать деньги
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса