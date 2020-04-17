Коронавирус в Португалии, последние новости на 17 апреля 2020: карантин продлен до 2 мая

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Португалии продлили режим ЧП в третий раз, сообщает издание Público. Изначально строгий режим действовал с 19 марта, затем был продлён до 17 апреля. В этот раз жесткий режим будет действовать в стране до 2 мая. Не исключено, что дату снова перенесут. По последним данным на 17 апреля 2020 года, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 841, скончались 629 человек. В связи с этим президент отметил, что продление режима ЧП связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Вместе с тем он не исключил, что магазины, компании и предприятия в Португалии могут постепенно начать возобновлять работу, соблюдая все необходимые требования.

Жителям страны можно выходить из дома только по необходимости: в магазин, аптеку, выгулять собаку.