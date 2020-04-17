2020-04-18T16:39:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 17 апреля 2020: карантин продлен до 2 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 17 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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По последним данным на 17 апреля 2020 года, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 841, скончались 629 человек.По последним данным на 17 апреля 2020 года, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 841, скончались 629 человек.
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Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Португалии продлили режим ЧП в третий раз, сообщает издание Público. Изначально строгий режим действовал с 19 марта, затем был продлён до 17 апреля. В этот раз жесткий режим будет действовать в стране до 2 мая. Не исключено, что дату снова перенесут. По последним данным на 17 апреля 2020 года, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 841, скончались 629 человек. В связи с этим президент отметил, что продление режима ЧП связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Вместе с тем он не исключил, что магазины, компании и предприятия в Португалии могут постепенно начать возобновлять работу, соблюдая все необходимые требования.

Жителям страны можно выходить из дома только по необходимости: в магазин, аптеку, выгулять собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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