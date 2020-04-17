Коронавирус в Казахстане, последние новости на 17 апреля 2020: за сутки в стране 78 новых случаев заболевания

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за последние сутки в стране зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число зараженных в Казахстане составляет 1480 человек, из них погибло 17 человек, а выздоровело – 285 пациентов.

ПОЧТИ ТРЕТЬ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В КАЗАХСТАНЕ – МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

В Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана назвали возраст пациентов с подтвержденным коронавирусом. Во время очередного брифинга руководитель ведомства Сауле Кисикова озвучила данные, согласно которым 53 % таких пациентов – женщины и 47 % – мужчины. При этом 43 % зараженных – это люди в возрасте от 30 до 49 лет, 26 % – в возрасте от 18 до 30, а 16,5 % – в возрасте от 50 до 59 лет. Еще 9% - это граждане от 60 до 69 лет, 3% - тем, кому исполнилось 70 и больше, а еще 3,4 % - дети и подростки.

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УСТАНОВЯТ ТЕПЛОВИЗОРЫ

Чтобы предупредить распространение коронавируса среди работников на промышленных предприятиях Алматы установят тепловизоры, чтобы на входе выявлять людей с повышенной температурой и отправлять их в больницу. Об этом сообщает издание Тengrinews.kz со ссылкой на акима Бакытжана Сагинтаева.

Напомним, что с 20 апреля в Казахстане возобновляется работа многих промышленных и строительных предприятий, а также определенных секторов в сфере услуг. При этом все работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а при малейших симптомах коронавируса сразу отправляться на принудительный карантин.