2020-04-17T12:30:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 17 апреля 2020: фестиваль Октоберфест могут отменить

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 17 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в стране зарегистрировано 437 новых случаев заболевания. На утро 17 апреля 2020 года в Германии зафиксировано 138135 случаев заражения коронавирусом. 41 человек скончались от осложнений, еще 4288 пациентов находятся в реанимациях. Общее число жертв коронавируса достигло 4093 человек, а выздоровели и выписались за все время борьбы с панэпидемией 81800 пациентов.

ЗНАМЕНИТЫЙ ПИВНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОКТОБЕРФЕСТ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Плохие новости пришли для любителей пенных напитков. Как сообщает издание DW, знаменитый пивной фестиваль Октоберфест, который традиционно проводится в Баварии, может быть отменен из-за угрозы распространения коронавируса. И хотя все массовые мероприятия, концерты и фестивали официально запрещены в стране пока только до конца августа, а старт Октоберфеста запланирован на 19 сентября, многие чиновники открыто заявляют, что очень маловероятно, что фестиваль в этом году вообще состоится.

- Было бы очень стыдно отменить Октоберфест, но в нынешней ситуации с трудом представляется проведение такого масштабного мероприятия, - заявил государственный премьер Баварии Маркус Седер, отметив, что окончательное решение будет принято в течение ближайших двух недель.

Больше всего расстроены местные жители и, конечно, производители пива. Как сообщают местные СМИ, они даже предлагают провести закрытый фестиваль – только «для своих», но власти Баварии категорически против такой идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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