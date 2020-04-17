2020-04-17T12:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 17 апреля 2020: по количеству смертей от COVID-19 страна занимает 13 место в мире

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 17 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса на утро 17 апреля 2020 года в Швеции зафиксировано 12540 случаев заболевания коронавирусом, из которых 522 пациента находятся в тяжелом или критическом состоянии. Число погибших от опасного вируса выросло до 1333 человек, а выздоровевших – до 550.

В данный момент Швеция занимает 17 место в мире по количеству активных случаев болезни. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 45 месте, а по количеству смертей - на 13.

ШВЕДСКИЕ УЧЕНЫЕ НЕ СВЯЗЫВАЮТ ОЖИРЕНИЕ С РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Министерство здравоохранения Швеции не считает ожирение серьезным фактором риска развитий осложнений от коронавируса. Как сообщает местное издание Sydsvenskan.se, ранее медсестры одной из шведских клиник обратили внимание на то, что пациенты с избыточным весом гораздо тяжелее переносят коронавирус и чаще нуждаются в аппарате ИВЛ. В связи с этим они заподозрили, что ожирение входит в перечень заболеваний, серьезно осложняющих течение COVID-19.

- Скорее люди с избыточным весом получают больше осложнений именно от самой искусственной вентиляции легких, чем от коронавируса. И вообще ожирение – это больший риск для развития сердечно-сосудистых болезней, чем коронавирусной инфекции, - заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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