2020-04-17T13:03:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 17 апреля 2020: общенациональный карантин продлили до 7 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 17 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса по состоянию на 17 апреля 2020 года в Великобритании зарегистрировано 104148 случаев заболевания коронавирусом. Общее число погибших увеличилось за сутки до 13759 человек, а выздоровевших - всего лишь 344 пациента. Еще 1559 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Сейчас Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных случаев заболевания. По числу выздоровлений страна расположилась на далеком 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАРАНТИН ПРОДЛИЛИ ЕЩЕ НА ТРИ НЕДЕЛИ

Власти Великобритании приняли решение продлить еще на три недели общенациональный карантин. Это связано с тем, что заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции в Соединенном королевстве продолжает расти, и необходим строгий режим самоизоляции, чтобы остановить распространение вируса.

Как сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, карантин решено продлить как минимум до 7 мая.

- Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели, — заявил Рааб, который сейчас, к слову, временно замещает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Напомним, что Джонсон недавно переболел коронавирусом и даже находился в палате интенсивной терапии, но пошел на поправку и выписался на прошлой неделе. Как минимум месяц премьер-министру потребуется на восстановление после тяжелой болезни, после чего он вернется к исполнению своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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