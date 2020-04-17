2020-04-17T14:36:58+03:00
Общество

Победители фотоконкурса World press photo-2020: 16 лучших правдивых снимков со всего мира

Первое место в конкурсе конкурса World press photo в 2020 году занял японский фотограф, который заснял протест в Судане
Ксения АНУФРИЕВА
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Фотография-победитель WPP 2020. Yasuyoshi CHIBA / AFPФотография-победитель WPP 2020. Yasuyoshi CHIBA / AFP

Жюри международного фотоконкурса World Press Photo определили самых талантливых фотографов года. Главным призером конкурса стал японский фотограф Ясуёси Тиба – ведущий специалист агентства Agence France-Presse (AFP) по Восточной Африке.

Автор снимка-победителя «Straight Voice» запечатлел в кадре один из протестов в Судане против режима Омара аль-Башира. Фотография не оставит равнодушным ни одного зрителя: на снимке молодой человек, освещенный мобильными телефонами, зачитывает стихи протеста, в то время как демонстранты выкрикивают лозунги, призывающие к гражданскому правлению после отключения электроэнергии в Хартуме.

После изучения искусства фотографии в Токийском художественном университете имени Мусасино Ясуёси Тиба начал работать штатным фотографом в Асахи Симбун. Он стал независимым фотографом и переехал в Кению в 2007 году, а затем присоединился к AFP в Бразилии в 2011 году.

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Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

Фотоистория о фанатах Алжира. Фото: Romain Laurendeau

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ИСТОЧНИК KP.RU

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