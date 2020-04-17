Экономист Игорь Абакумов: Карантин – отличный повод все перестроить, прервать дурную бесконечность

Доцент Тимирязевской сельхозакадемии, кандидат экономических наук Игорь Абакумов еще в январе уверенно говорил, что коронавирус «сбежал» из какой-то лаборатории. И вот, если верить американским СМИ, «нулевой пациент» обнаружился не где-нибудь, а в уханьском Институте вирусологии. Поговорили с Абакумовым о том, кто и зачем выращивает боевые вирусы, и как будет выглядеть мир после кризиса.

«Люди просто падали на улице и тут же умирали»

- Когда вы мне впервые сказали, что коронавирус создан искусственно, я, конечно, не поверил. Откуда у вас была такая уверенность?

- Сразу наведу на резкость: я не вирусолог. Вся страна у нас стала вирусологами, это да, а вот я – нет. Но еще в 1999 году я стал свидетелем ужасных событий в станице Обливская Ростовской области. Там обнаружилась лихорадка Западного Нила. Это чудовищное заболевание. Человек идет по улице, вдруг у него из глаз и сквозь кожу начинает проступать кровь, он падает и мучительно умирает. А, когда его вскрывают, видят, что у него внутри все, и мозг, и органы, превратились в кашу. Что это за болезнь, откуда, поняли не сразу, но мгновенно оцепили зараженную станицу. Интернет (он и не был так развит) тоже, конечно, отключили, только один умелец сумел обойти блокировку, и он вел репортаж из центра ада. Естественно, подозревали биологическую атаку. Оказалось, нет. Просто из-за глобального потепления птицы, которые прилетают в Россию из Африки, стали гнездиться там, где их прежде не видели. Переносчики нильской лихорадки раньше обитали лишь в Астраханской области, где у жителей веками выработан иммунитет. И вдруг переместились на лиманы Ростовской области. Дальше так: комар кусает зараженную птицу. Потом кусает свинью. Свинья не болеет, но комар, который кусает ее вслед за тем, получает порцию «переработанной» в организме свиньи заразу и передает ее человеку. Если не понимать всей цепочки, картина совершенно загадочная и парализующее страшная: люди умирают без видимых причин.

Сразу, как только карантин убрали, мы поехали туда, сняли фильм, написали репортаж (Абакумов, помимо ученой степени, известный аграрный журналист – «КП»). Там, на месте событий, я познакомился с нашими лучшими вирусологами, они съехались туда со всей России. Эти вирусологи - в относительно недавнем прошлом военные люди. Россия четко соблюдает международный запрет на разработку биологического оружия. Как только в середине 1970-х страны договорились с этой дрянью дела не иметь, в СССР перевели на гражданские рельсы все некогда военные учреждения такого рода, например, в Новосибирске (нынешний Вектор) или в Серпухове. Специалисты, конечно, остались. Именно они в 1999 году поняли, что зараза в Ростовской области имеет естественное происхождение. И еще тогда предупреждали: поскольку климат все теплее, надо готовиться к новым эпидемиям.

Все эти годы я с ними дружу. Порой они рассказывают потрясающие вещи. Например, в 1960-е и у нас, и на Западе пытались вывести боевых комаров. Летит на врага и заражает. Но, к счастью, ничего не получилось, потому что у комара нет мозгов, и его невозможно выдрессировать. Такое «оружие» тебе же в ногу и выстрелит. И, когда появился коронавирус, у этих специалистов не было сомнений: он несет все признаки искусственного происхождения. А теперь об этом говорят открыто.

Доцент Тимирязевской сельхозакадемии, кандидат экономических наук Игорь Абакумов.Фото: Youtube

- Что за история с фильмами-предвидениями? Знаю, вы тоже занимались этим феноменом.

- О, спасибо за вопрос, это потрясающая тема. Военные – люди, конечно, сверхсекретные. Но в первую очередь они люди. И иногда их так и подмывает рассказать о своих разработках. Многими, кстати, движут самые чистые помыслы: предупредить, предостеречь. В 1971 году в СССР вышел фантастический, как его подавали, фильм «Комитет 19-ти», который, как потом оказалось, был основан на реальных разработках. Сюжет закручен лихо: где-то в тропической Африке случилась эпидемия. Политики всячески мешают расследованию. ООН направляет в джунгли группу ученых во главе с советским вирусологом, и та неожиданно натыкается на лабораторию неонацистов. Они заражали перелетных птиц – и, как мы видели на примере лихорадки Западного Нила, это действительно идеальные переносчики заразы. В те годы бактериологическое оружие еще не запретили, многие страны вели его разработку, и такое предупреждение было очень кстати.

Когда началась пандемия коронавируса, я наткнулся на американскую ленту 2011 года «Заражение», в которой с точностью до деталей описывались… нынешние события! Картина построена как псевдодокументальная и рассказывает о пандемии по дням. День второй, день третий… Но первого дня, того самого «нулевого пациента», нет. И вот эпидемию победили, карантин снят, все рады, и нам показывают наконец первый день. В хлев китайца влетает летучая мышь и, простите, какает на свинью. Та с удовольствием слизывает фекалии. В хлев заходит фермер, закалывает свинью и везет мясо на базар. Посмотрите, какие точные совпадения: летучая мышь, рынок, Китай…

Кадр из пророческого голливудского фильма "Заражение" 2011 года.

- Совпадение, однако, с так называемой официальной версией, которую теперь американские СМИ объявили фейком. Говорят, не причем рынок в Ухане.

- Здесь уже свобода для вашей фантазии. Возможно, когда хотели скрыть, откуда в самом деле появился коронавирус, кто-то вспомнил фильм, и вот же тебе, готовый сценарий! Или научные консультанты картины, понимая, что во многих бактериологических лабораториях с безопасностью дела плохи, смоделировали цепочку: недолжным образом утилизированные лабораторные отходы – летучие мыши – свиньи – люди. Кстати, в прошлом году в России вышла картина Павла Костомарова «Эпидемия», в которой также много прямых угадываний. Боюсь, без новых документов мы не разберемся, почему фантастика порой оказывается поразительно прозорливой.

«Украл штамм, нашел заброшенный сарай, и все – ты можешь убить человечество»

- Бактериологическое оружие запретили в 1975 году. Тогда какие разработки вели в Ухане?

- Все страны подписали ту Конвенцию ООН. Но не все ратифицировали протоколы о взаимном контроле. И каждый лидер подозревает другого, а вдруг тот что-то изготавливает? Раз так, надо держать тему под наблюдением. Изучать, ставить опыты, быть готовым. Причем, если в СССР с вирусологов сняли погоны, в США Форт Детрик как был у военных, так и остался. В Великобритании, в Солсбери – тоже. А в Китае все и так в руках партии и правительства. И я думаю, что военщина в глубине души не охладела к биооружию. Слишком велик соблазн.

Судите сами. По соотношению «цена – поражающая способность» биологическое оружие самое дешевое. Противно об этом говорить, но убить всех на заданной площади дешевле всего именно вирусами. Затем, чтобы доставить атомную бомбу к цели, нужны ракеты, а биологическое оружие летит себе невидимо вместе с комарами и птицами. Наконец, оно не оставляет следов, в отличие от химического оружия. Специалист, увидев, где распылили химическую отраву, тут же определит, кто и где ее изготовил. Биологическое оружие абсолютно анонимно. Если у вас есть нужные штаммы, вам нужны чашки Петри (сосуды для химических опытов – КП), и все. Находите заброшенный сарай. Расставляете там чашки. Когда закончили, сарай сжигаете, и концы в воду. Не надо гигантских заводов, фабрик и суперлабораторий.

- То есть террористы могут просто украсть штамм?

- Именно! И с одной стороны правительства правы, что ведут исследования. Надо быть готовым к удару террористов. А с другой, никто не отменял человеческий фактор. В Ухане, как утверждают американцы, персонал был так себе, и с безопасностью дела обстояли никак. Сотрудник заразился, и пошел домой. Могло быть иначе. Просто представим: ученый сошел с ума и решил «наказать мир». Заразил себя в лаборатории, взял отпуск, и просто принялся летать на самолетах. Кто гарантирует, что такого не может быть?

Берегитесь клеща с автотрассы

- Есть ли, помимо утверждений американских СМИ, признаки искусственности коронавируса?

- Прямой признак - он поражает четко очерченные возрастные группы. Косвенный – как резко и согласованно на пандемию отреагировали правительства абсолютно всех стран. Я подозреваю, что мировые лидеры с самого начала знали, с чем имеют дело.

- Это боевой вирус?

- Да, но не доделанный. Пробная версия, которая случайно перескочила на сотрудника лаборатории. От боевого мы бы уже все копыта откинули. Может, коронавирус спас нас от полного истребления, ведь без пандемии опыты бы продолжались себе и продолжались.

- А теперь прекратятся?

- Как минимум теперь продолжать такие опыты будет стремно.

Медик во время обработки биоматериала теста на коронавирус.Фото: REUTERS

- Как могут делать, или делают, боевые вирусы?

- В принципе это хорошо известная технология ГМО. Из нескольких вирусов синтезируется новый с заданными свойствами. Вирусы и вообще «простые создания» вроде насекомых мутируют легко. В Институте вирусологии в Петербурге мне рассказывали страшные вещи про клеща. Если прежде клещ носил в себе только энцефалит, теперь он «награждает» укушенного «букетом» из пяти, а то и семи болезней. Начало положили клещи, обитающие вдоль автомобильных трасс. Впитывая в себя тяжелые металлы, они мутируют, и принимают в свой организм новые виды заразы.

Не бойтесь «карточек»

- Вопрос к Вам как к одному из лучших в стране аграрных экспертов. Что кризис сделает с нашей экономикой, еда будет?

- В Британии отмечены случаи, когда голодные громят магазины. Следующая стадия - черный рынок продовольствия, который контролируют бандиты. Как в СССР после войны.

Чтобы этого не было, правительства должны раскачать экономику, как раскачивают легкие аппаратом искусственного дыхания. Есть три способа. Первый: если в стране созданы серьезные финансовые резервы, можно раздать деньги. Люди понесут их в магазины. Спрос вырастет, это даст сигнал производству, экономика придет в движение. Второй способ: если резервов нет, напечатать деньги. Все то же самое, но появляется риск разогнать инфляцию.

И третий способ, он мне нравится больше всего. Создать безналичные, «окрашенные», меченые деньги. Они приходят на карточку малообеспеченному человеку: матери-одиночке, пенсионеру, безработному. Их нельзя обналичить. На них можно купить только продукты, и строго по социальному списку. Не сигареты, а гречку, не алкоголь, а молоко. Система вот уже лет тридцать прекрасно работает в США, где выпускают чеков на 40 млрд долларов в год. Изначально чеки создавались для защиты американского фермера: по ним можно было брать только местную, штатовскую, продукцию. Теперь такие чеки стали мощным инструментом поддержки бедняков.

В России идея таких чеков чуть не дошла до реализации в 2018 году. И даже деньги выделили. Но ведомства не договорились, кто будет администрировать: Минсельхоз, минпромторг или минэкономики? Дело отложили, а как бы система пригодилась сейчас!

- Это не карточки, о которых так много говорят?

- У нас слово «карточки» ассоциируется с ограничениями. И это сигнал, мол, шухер, еды не хватает. Я подчас поражаюсь невежеству наших законодателей. Один депутат недавно заявил, мол, карточки вводить не надо, потому что в стране продуктов достаточно. Тут все неверно. И не карточки, и не в достаточности суть.

Система меченых денег вводится для поддержки тех, кому трудно, и она дает мощнейший стимул развитию АПК. Эту систему надо вводить немедленно, пока идет посевная! Аграрии тут же расширят посевные площади. Дадут на прилавки доступные продукты. В июле уже поздно, урожай пора собирать, а не пашню расширять.

Вместо этого затеяли ограничение экспорта. Очень опасная вещь. Еще вчера говорили, что экспорт – наше все. Спускали аграриям планы, нарастить вывоз до 45 млрд долларов к 2025 году. И вдруг раз, и все закрыли. В 2010 году Россия уже отличилась, запретила экспорт зерна. Мы сорвали поставки в Северную Африку. И всего через несколько месяцев регион накрыли голодные бунты. Женщины с пустыми мисками вышли на улицы, а там и политтехнологи подключились. Началась печально известная «арабская весна». Да, поступок России не был глубинной причиной, противоречия в Африке зрели давно. Но это как спичка, брошенная в бензин. Я не раз, выступая на разных совещаниях, форумах, прямо говорил, в присутствии тех чиновников, что принимали недальновидное решение: ребята, это вы виноваты! Сидят, глаза прячут, а возразить-то и нечего. А пожар этот гасят своими жизнями наши ребята в Сирии.

Еще более опасная идея – ограничивать цены на продовольствие. Продуктов просто не будет, и точка! Знаем, проходили. ФАС, которая выдвигает такие идеи, похоже, потеряла связь с реальностью. Ваша задача в чем? Чтобы товар был в изобилии. Тогда и цена расти не будет. Ты не ограничивай, не запрещай, а производству создай условия!

- Люди на карантине ушли в онлайн. Как поменяется торговля после карантина?

- Необходимый минимум продуктов в сетях есть, полки не пустые. Спасибо правительству, напугало ритейлеров. Им просто сказали, «ребята, только попробуйте создать дефицит». Знаю, что настроение у чиновников было решительное. Если бы ритейлеры посмели возражать, их бы национализировали. Благо сети закредитованы в госбанках. Процедура минутная: ввести внешнее управление, и все.

Что касается судеб сетевой торговли в дальнейшем, тут сложнее. Сети в их нынешнем виде создавались для реализации импорта. Напомню тяжелейшую коллизию начала 90-х. Коммунисты жестко выступают против Ельцина, их поддерживают «красные директора» совхозов и грозят Москве «голодной блокадой». Егор Гайдар резко открывает ввоз импорта в Россию.

Выбил у коммунистов козыри

Тогда-то и появились ритейлеры, заточенные только под прием импорта, уже должным образом сертифицированного, упакованного и стандартизированного. Оттуда и те жесткие требования, которыми они до сих пор изводят наших аграриев. Но, ребята, прошло тридцать лет. Пора бы научиться работать в России. Но не хотят, по-прежнему для них мил или импорт, или агрохолдинг, работающий по западным лекалам. На фермера смотрят, как на докучливую муху.

А с чего сетям меняться, если государство никак меняться не заставляет? Чиновники давно должны были ограничить присутствие одной сети в одном районе 25-ю процентами. Остальные 75% рынка – или другим сетям, или мелким магазинам, или потребкооперации. Государство могло бы стимулировать ту же кооперацию, мелкую торговлю, деньгами помогать. А у нас кому дают деньги? Тем, кто и так велик. Растят монополистов.

- Все-таки в кризис все увидели, как хрупок наш продовольственный рынок. Поменяет ли государство политику, будет крестьян поддерживать?

- Я надеюсь, что государство, может быть, пойдет по этому пути. Видите, сколько оговорок? Потому что я думаю: на самом деле пройдет карантин, и все будет по-старому. Кирпич упал в болото, сомкнулась ряска, успокоились круги. Для перемен нужна воля. Для воли – новые люди. На уровне губернаторов у нас вроде бы свежие лица есть. Но те же чиновники, те же мозги, стереотипы, интересы, наконец, связи. Эх, а ведь именно сейчас – такой шанс все перестроить. Если не порвем дурную бесконечность, пока длится карантин – уже никогда не порвем.

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