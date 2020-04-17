2020-04-17T13:34:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Экономист Игорь Абакумов: Карантин – отличный повод все перестроить, прервать дурную бесконечность

Российский исследователь – о том, зачем ученые экспериментируют с вирусами, будут ли голодные бунты и стоит ли бояться продуктовых карточек
Евгений АРСЮХИН@radio_kp
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Доцент Тимирязевской сельхозакадемии, кандидат экономических наук Игорь Абакумов еще в январе уверенно говорил, что коронавирус «сбежал» из какой-то лаборатории. И вот, если верить американским СМИ, «нулевой пациент» обнаружился не где-нибудь, а в уханьском Институте вирусологии. Поговорили с Абакумовым о том, кто и зачем выращивает боевые вирусы, и как будет выглядеть мир после кризиса.

«Люди просто падали на улице и тут же умирали»

- Когда вы мне впервые сказали, что коронавирус создан искусственно, я, конечно, не поверил. Откуда у вас была такая уверенность?

- Сразу наведу на резкость: я не вирусолог. Вся страна у нас стала вирусологами, это да, а вот я – нет. Но еще в 1999 году я стал свидетелем ужасных событий в станице Обливская Ростовской области. Там обнаружилась лихорадка Западного Нила. Это чудовищное заболевание. Человек идет по улице, вдруг у него из глаз и сквозь кожу начинает проступать кровь, он падает и мучительно умирает. А, когда его вскрывают, видят, что у него внутри все, и мозг, и органы, превратились в кашу. Что это за болезнь, откуда, поняли не сразу, но мгновенно оцепили зараженную станицу. Интернет (он и не был так развит) тоже, конечно, отключили, только один умелец сумел обойти блокировку, и он вел репортаж из центра ада. Естественно, подозревали биологическую атаку. Оказалось, нет. Просто из-за глобального потепления птицы, которые прилетают в Россию из Африки, стали гнездиться там, где их прежде не видели. Переносчики нильской лихорадки раньше обитали лишь в Астраханской области, где у жителей веками выработан иммунитет. И вдруг переместились на лиманы Ростовской области. Дальше так: комар кусает зараженную птицу. Потом кусает свинью. Свинья не болеет, но комар, который кусает ее вслед за тем, получает порцию «переработанной» в организме свиньи заразу и передает ее человеку. Если не понимать всей цепочки, картина совершенно загадочная и парализующее страшная: люди умирают без видимых причин.

Сразу, как только карантин убрали, мы поехали туда, сняли фильм, написали репортаж (Абакумов, помимо ученой степени, известный аграрный журналист – «КП»). Там, на месте событий, я познакомился с нашими лучшими вирусологами, они съехались туда со всей России. Эти вирусологи - в относительно недавнем прошлом военные люди. Россия четко соблюдает международный запрет на разработку биологического оружия. Как только в середине 1970-х страны договорились с этой дрянью дела не иметь, в СССР перевели на гражданские рельсы все некогда военные учреждения такого рода, например, в Новосибирске (нынешний Вектор) или в Серпухове. Специалисты, конечно, остались. Именно они в 1999 году поняли, что зараза в Ростовской области имеет естественное происхождение. И еще тогда предупреждали: поскольку климат все теплее, надо готовиться к новым эпидемиям.

Все эти годы я с ними дружу. Порой они рассказывают потрясающие вещи. Например, в 1960-е и у нас, и на Западе пытались вывести боевых комаров. Летит на врага и заражает. Но, к счастью, ничего не получилось, потому что у комара нет мозгов, и его невозможно выдрессировать. Такое «оружие» тебе же в ногу и выстрелит. И, когда появился коронавирус, у этих специалистов не было сомнений: он несет все признаки искусственного происхождения. А теперь об этом говорят открыто.

Доцент Тимирязевской сельхозакадемии, кандидат экономических наук Игорь Абакумов. Фото: Youtube

Доцент Тимирязевской сельхозакадемии, кандидат экономических наук Игорь Абакумов.Фото: Youtube

- Что за история с фильмами-предвидениями? Знаю, вы тоже занимались этим феноменом.

- О, спасибо за вопрос, это потрясающая тема. Военные – люди, конечно, сверхсекретные. Но в первую очередь они люди. И иногда их так и подмывает рассказать о своих разработках. Многими, кстати, движут самые чистые помыслы: предупредить, предостеречь. В 1971 году в СССР вышел фантастический, как его подавали, фильм «Комитет 19-ти», который, как потом оказалось, был основан на реальных разработках. Сюжет закручен лихо: где-то в тропической Африке случилась эпидемия. Политики всячески мешают расследованию. ООН направляет в джунгли группу ученых во главе с советским вирусологом, и та неожиданно натыкается на лабораторию неонацистов. Они заражали перелетных птиц – и, как мы видели на примере лихорадки Западного Нила, это действительно идеальные переносчики заразы. В те годы бактериологическое оружие еще не запретили, многие страны вели его разработку, и такое предупреждение было очень кстати.

Когда началась пандемия коронавируса, я наткнулся на американскую ленту 2011 года «Заражение», в которой с точностью до деталей описывались… нынешние события! Картина построена как псевдодокументальная и рассказывает о пандемии по дням. День второй, день третий… Но первого дня, того самого «нулевого пациента», нет. И вот эпидемию победили, карантин снят, все рады, и нам показывают наконец первый день. В хлев китайца влетает летучая мышь и, простите, какает на свинью. Та с удовольствием слизывает фекалии. В хлев заходит фермер, закалывает свинью и везет мясо на базар. Посмотрите, какие точные совпадения: летучая мышь, рынок, Китай…

Кадр из пророческого голливудского фильма "Заражение" 2011 года.

Кадр из пророческого голливудского фильма "Заражение" 2011 года.

- Совпадение, однако, с так называемой официальной версией, которую теперь американские СМИ объявили фейком. Говорят, не причем рынок в Ухане.

- Здесь уже свобода для вашей фантазии. Возможно, когда хотели скрыть, откуда в самом деле появился коронавирус, кто-то вспомнил фильм, и вот же тебе, готовый сценарий! Или научные консультанты картины, понимая, что во многих бактериологических лабораториях с безопасностью дела плохи, смоделировали цепочку: недолжным образом утилизированные лабораторные отходы – летучие мыши – свиньи – люди. Кстати, в прошлом году в России вышла картина Павла Костомарова «Эпидемия», в которой также много прямых угадываний. Боюсь, без новых документов мы не разберемся, почему фантастика порой оказывается поразительно прозорливой.

«Украл штамм, нашел заброшенный сарай, и все – ты можешь убить человечество»

- Бактериологическое оружие запретили в 1975 году. Тогда какие разработки вели в Ухане?

- Все страны подписали ту Конвенцию ООН. Но не все ратифицировали протоколы о взаимном контроле. И каждый лидер подозревает другого, а вдруг тот что-то изготавливает? Раз так, надо держать тему под наблюдением. Изучать, ставить опыты, быть готовым. Причем, если в СССР с вирусологов сняли погоны, в США Форт Детрик как был у военных, так и остался. В Великобритании, в Солсбери – тоже. А в Китае все и так в руках партии и правительства. И я думаю, что военщина в глубине души не охладела к биооружию. Слишком велик соблазн.

Судите сами. По соотношению «цена – поражающая способность» биологическое оружие самое дешевое. Противно об этом говорить, но убить всех на заданной площади дешевле всего именно вирусами. Затем, чтобы доставить атомную бомбу к цели, нужны ракеты, а биологическое оружие летит себе невидимо вместе с комарами и птицами. Наконец, оно не оставляет следов, в отличие от химического оружия. Специалист, увидев, где распылили химическую отраву, тут же определит, кто и где ее изготовил. Биологическое оружие абсолютно анонимно. Если у вас есть нужные штаммы, вам нужны чашки Петри (сосуды для химических опытов – КП), и все. Находите заброшенный сарай. Расставляете там чашки. Когда закончили, сарай сжигаете, и концы в воду. Не надо гигантских заводов, фабрик и суперлабораторий.

- То есть террористы могут просто украсть штамм?

- Именно! И с одной стороны правительства правы, что ведут исследования. Надо быть готовым к удару террористов. А с другой, никто не отменял человеческий фактор. В Ухане, как утверждают американцы, персонал был так себе, и с безопасностью дела обстояли никак. Сотрудник заразился, и пошел домой. Могло быть иначе. Просто представим: ученый сошел с ума и решил «наказать мир». Заразил себя в лаборатории, взял отпуск, и просто принялся летать на самолетах. Кто гарантирует, что такого не может быть?

Берегитесь клеща с автотрассы

- Есть ли, помимо утверждений американских СМИ, признаки искусственности коронавируса?

- Прямой признак - он поражает четко очерченные возрастные группы. Косвенный – как резко и согласованно на пандемию отреагировали правительства абсолютно всех стран. Я подозреваю, что мировые лидеры с самого начала знали, с чем имеют дело.

- Это боевой вирус?

- Да, но не доделанный. Пробная версия, которая случайно перескочила на сотрудника лаборатории. От боевого мы бы уже все копыта откинули. Может, коронавирус спас нас от полного истребления, ведь без пандемии опыты бы продолжались себе и продолжались.

- А теперь прекратятся?

- Как минимум теперь продолжать такие опыты будет стремно.

Медик во время обработки биоматериала теста на коронавирус. Фото: REUTERS

Медик во время обработки биоматериала теста на коронавирус.Фото: REUTERS

- Как могут делать, или делают, боевые вирусы?

- В принципе это хорошо известная технология ГМО. Из нескольких вирусов синтезируется новый с заданными свойствами. Вирусы и вообще «простые создания» вроде насекомых мутируют легко. В Институте вирусологии в Петербурге мне рассказывали страшные вещи про клеща. Если прежде клещ носил в себе только энцефалит, теперь он «награждает» укушенного «букетом» из пяти, а то и семи болезней. Начало положили клещи, обитающие вдоль автомобильных трасс. Впитывая в себя тяжелые металлы, они мутируют, и принимают в свой организм новые виды заразы.

Не бойтесь «карточек»

- Вопрос к Вам как к одному из лучших в стране аграрных экспертов. Что кризис сделает с нашей экономикой, еда будет?

- В Британии отмечены случаи, когда голодные громят магазины. Следующая стадия - черный рынок продовольствия, который контролируют бандиты. Как в СССР после войны.

Чтобы этого не было, правительства должны раскачать экономику, как раскачивают легкие аппаратом искусственного дыхания. Есть три способа. Первый: если в стране созданы серьезные финансовые резервы, можно раздать деньги. Люди понесут их в магазины. Спрос вырастет, это даст сигнал производству, экономика придет в движение. Второй способ: если резервов нет, напечатать деньги. Все то же самое, но появляется риск разогнать инфляцию.

И третий способ, он мне нравится больше всего. Создать безналичные, «окрашенные», меченые деньги. Они приходят на карточку малообеспеченному человеку: матери-одиночке, пенсионеру, безработному. Их нельзя обналичить. На них можно купить только продукты, и строго по социальному списку. Не сигареты, а гречку, не алкоголь, а молоко. Система вот уже лет тридцать прекрасно работает в США, где выпускают чеков на 40 млрд долларов в год. Изначально чеки создавались для защиты американского фермера: по ним можно было брать только местную, штатовскую, продукцию. Теперь такие чеки стали мощным инструментом поддержки бедняков.

В России идея таких чеков чуть не дошла до реализации в 2018 году. И даже деньги выделили. Но ведомства не договорились, кто будет администрировать: Минсельхоз, минпромторг или минэкономики? Дело отложили, а как бы система пригодилась сейчас!

- Это не карточки, о которых так много говорят?

- У нас слово «карточки» ассоциируется с ограничениями. И это сигнал, мол, шухер, еды не хватает. Я подчас поражаюсь невежеству наших законодателей. Один депутат недавно заявил, мол, карточки вводить не надо, потому что в стране продуктов достаточно. Тут все неверно. И не карточки, и не в достаточности суть.

Система меченых денег вводится для поддержки тех, кому трудно, и она дает мощнейший стимул развитию АПК. Эту систему надо вводить немедленно, пока идет посевная! Аграрии тут же расширят посевные площади. Дадут на прилавки доступные продукты. В июле уже поздно, урожай пора собирать, а не пашню расширять.

Вместо этого затеяли ограничение экспорта. Очень опасная вещь. Еще вчера говорили, что экспорт – наше все. Спускали аграриям планы, нарастить вывоз до 45 млрд долларов к 2025 году. И вдруг раз, и все закрыли. В 2010 году Россия уже отличилась, запретила экспорт зерна. Мы сорвали поставки в Северную Африку. И всего через несколько месяцев регион накрыли голодные бунты. Женщины с пустыми мисками вышли на улицы, а там и политтехнологи подключились. Началась печально известная «арабская весна». Да, поступок России не был глубинной причиной, противоречия в Африке зрели давно. Но это как спичка, брошенная в бензин. Я не раз, выступая на разных совещаниях, форумах, прямо говорил, в присутствии тех чиновников, что принимали недальновидное решение: ребята, это вы виноваты! Сидят, глаза прячут, а возразить-то и нечего. А пожар этот гасят своими жизнями наши ребята в Сирии.

Еще более опасная идея – ограничивать цены на продовольствие. Продуктов просто не будет, и точка! Знаем, проходили. ФАС, которая выдвигает такие идеи, похоже, потеряла связь с реальностью. Ваша задача в чем? Чтобы товар был в изобилии. Тогда и цена расти не будет. Ты не ограничивай, не запрещай, а производству создай условия!

- Люди на карантине ушли в онлайн. Как поменяется торговля после карантина?

- Необходимый минимум продуктов в сетях есть, полки не пустые. Спасибо правительству, напугало ритейлеров. Им просто сказали, «ребята, только попробуйте создать дефицит». Знаю, что настроение у чиновников было решительное. Если бы ритейлеры посмели возражать, их бы национализировали. Благо сети закредитованы в госбанках. Процедура минутная: ввести внешнее управление, и все.

Что касается судеб сетевой торговли в дальнейшем, тут сложнее. Сети в их нынешнем виде создавались для реализации импорта. Напомню тяжелейшую коллизию начала 90-х. Коммунисты жестко выступают против Ельцина, их поддерживают «красные директора» совхозов и грозят Москве «голодной блокадой». Егор Гайдар резко открывает ввоз импорта в Россию.

Выбил у коммунистов козыри

Тогда-то и появились ритейлеры, заточенные только под прием импорта, уже должным образом сертифицированного, упакованного и стандартизированного. Оттуда и те жесткие требования, которыми они до сих пор изводят наших аграриев. Но, ребята, прошло тридцать лет. Пора бы научиться работать в России. Но не хотят, по-прежнему для них мил или импорт, или агрохолдинг, работающий по западным лекалам. На фермера смотрят, как на докучливую муху.

А с чего сетям меняться, если государство никак меняться не заставляет? Чиновники давно должны были ограничить присутствие одной сети в одном районе 25-ю процентами. Остальные 75% рынка – или другим сетям, или мелким магазинам, или потребкооперации. Государство могло бы стимулировать ту же кооперацию, мелкую торговлю, деньгами помогать. А у нас кому дают деньги? Тем, кто и так велик. Растят монополистов.

- Все-таки в кризис все увидели, как хрупок наш продовольственный рынок. Поменяет ли государство политику, будет крестьян поддерживать?

- Я надеюсь, что государство, может быть, пойдет по этому пути. Видите, сколько оговорок? Потому что я думаю: на самом деле пройдет карантин, и все будет по-старому. Кирпич упал в болото, сомкнулась ряска, успокоились круги. Для перемен нужна воля. Для воли – новые люди. На уровне губернаторов у нас вроде бы свежие лица есть. Но те же чиновники, те же мозги, стереотипы, интересы, наконец, связи. Эх, а ведь именно сейчас – такой шанс все перестроить. Если не порвем дурную бесконечность, пока длится карантин – уже никогда не порвем.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир после кризиса: свобода, безденежье, работа без выходных

Обозреватель kp.ru Евгений Арсюхин – о том, как заканчивается эпоха экономической стабильности (подробности)

КСТАТИ

Если коронавирус вызывает не пневмонию, то что?

Врач рассказал о том, с чем мы на самом деле имеем дело при лечении COVID-19 (подробности)

В ТЕМУ

Биолог-эволюционист: Вирусы на самом деле не дают человечеству вымереть

Профессор Андрей Журавлев – о пандемии, страдающих динозаврах и дремучести «говорящих голов из телевизора» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
В стране больше нет регионов, где не выявили хотя бы одного пациента с COVID-2019. Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
Новости 24
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
В Минздраве рассказали о разработке робота для забора анализов на коронавирус
Глава ФМБЦ объяснил, зачем здоровым людям надевать маску, выходя на улицу
В Кремле заявили, что меры поддержки бизнеса недостаточно эффективны
Иван Охлобыстин: "Мне надоело сниматься"
В Госдуме оценили необходимость переноса всероссийских проверочных работ на осень
Роскачество дало совет по выбору «правильного» кагора к Пасхе
Адвокат Абызова Вершинин частично признал вину в покушении на мошенничество
В Нахимовском морском училище 31 воспитанник заражён коронавирусом
Роспотрбнадзор: коронавирус не может передаваться через домашних животных
Москвич переоделся полицейским, чтобы погулять по городу во время самоизоляции
Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады населения
Глава ЦБ ответила, надо ли раздать россиянам по 10-20 тысяч рублей
В России не осталось регионов без коронавируса
Банковские карты будут действительны до 1 июля даже после окончания срока действия
Правительство расширило список россиян, которые могут выехать за границу во время пандемии
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки
Банки одобрили 30% заявок на льготные кредиты предприятиям
Таможенники рассказали, какие товары стали чаще заводить в страну в условиях коронавируса
Дума приняла закон о получении гражданства России без отказа от иностранного
В России число погибших от коронавируса выросло до 273
«Эвалар» начал выпуск антисептиков
Назван дешевый препарат, который предотвращает некоторые виды рака
Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за борьбу с коронавирусом
В НИИ рассказали, какими средствами можно уничтожить коронавирус
Донорам плазмы для лечения заражённых коронавирусом будут выплачивать деньги
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса