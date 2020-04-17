Флешмоб «Герои нашего времени»: «Мы должны их знать в лицо»

В соцсетях набирает популярность флешмоб «Герои нашего времени». Под этим хештегом публикуются истории о волонтерах, врачах, спасателях, полицейских, почтальонах, сотрудниках социальных и жилищно-коммунальных служб, работниках производств непрерывного цикла и людях других профессий, которые работают в условиях коронавируса.

Флешмоб запустили волонтерские центры «Единой России» в регионах. Первыми постами делились добровольцы партии, депутаты, активисты «Молодой Гвардии», в последствии к акции подключились и другие пользователи соцсетей.

В партии отметили, что запустили флешмоб, потому что считают важным поблагодарить тех, кто не может остаться дома ради собственной безопасности, и вынужден каждый день быть на передовой борьбы с пандемией.

Как сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России», официальный представитель ситуационного центра «Единой России» Евгений Ревенко, акция «Герои нашего времени» за короткое время стала очень популярной, по одноименному хештегу в соцсетях можно найти сотни реальных историй «всех, кто сегодня остается на посту, по зову сердца или по долгу отправился на передовую борьбы с вирусом и, несмотря на опасность, делает свою работу».

«Своим примером эти люди показывают, что в трудную минуту важно приходить на помощь тем, кому она действительно нужна, - пояснил Евгений Ревенко. - Важно объединять усилия в противостоянии общей угрозе. Преодолевая себя, свои страхи, они спасают жизни или делают так, чтобы жизнь на самоизоляции была хоть чуточку комфортной. Это герои нашего времени. И мы должны их знать в лицо. Мы обязательно и дальше будем рассказывать об этих замечательных людях».

Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открыты во всех регионах страны. Первый из них открыл 19 марта в Калуге секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Адресную помощь в них уже получили 217 615 человек.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии заявил, что «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад.

«Наша партия принимает активное участие в борьбе с распространением инфекции, - еще 7 апреля отметил Дмитрий Медведев на совещании в режиме видеоконференции с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. - Мы создали федеральный Ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад. Столько, сколько нужно».