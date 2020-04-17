Как коронавирусный «парад суверенитетов» подрывает экономику страны

Все больше регионов сажают на карантин немногих приезжих, которые еще отваживаются куда-то отправиться. В первую очередь ограничения касаются гостей из столицы – как-никак Москва главный очаг коронавируса в стране.

Впрочем, на официальном языке это не карантин, а обсервация, то есть потенциальных разносчиков заразы помещают под наблюдение. Кому-то разрешают запереться дома, а если угораздило приехать по делам, во многих регионах организованы обсерваторы. Это гостиница, санаторий или другое подобное учреждение, куда на 2 недели селят «понаехавших». Тут, как повезет: где-то условия хорошего отель, а где-то совдеповского профилактория. Но если надоело сидеть дома, можно махнуть на Кубань или, скажем, в Кузбасс и самоизолироваться на 14 дней там. Да еще и кормить за государственный счет будут.

Не слишком ли это радикально?

- Это явные перегибы и местечковые сепаратистские замашки. Вертикаль власти, которую у нас выстраивали последние 20 лет, работает плохо, - сказал в эфире радио «КП» политолог Георгий Бовт. – Все отдано на откуп местным начальникам, но они привыкли получать команды из Москвы. А команд этих нет. Как нет и денег из Москвы.

Политолог Георгий Бовт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот и получается своеобразный «парад суверенитетов». Но есть абсолютно явная угроза в погоне за безопасностью угробить всю экономику.

Ладно, если потерявший работу в столице бариста вернулся в родную Рязань посидеть немного на шее родителей. Ему 2 недели карантина погоды не сделают. Но вряд ли кто-то будет отправлять сотрудника в командировку, зная, что он застрянет там на две недели. Справедливости ради отметим, в некоторых регионах этот аспект учли (см. КОНКРЕТНО).

Эксперты уже с тревогой наблюдают нарушение связей между компаниями в разных регионах: кто-то что-то недопоставил, из-за этого встало производство, которое делало детали для другого завода…

- Тут все просто. За месяц-другой экономические связи, может, и нарушатся, но не будут оборваны. А если мы будем сидеть на карантине и самоизоляции до осени, никакой экономики уже не будет, - предсказывает Бовт. – Уже будет ничего не восстановить. 90-е покажутся сладким временем изобилия. А текущую ситуацию мы будем сравнить скорее с периодом Гражданской войны.

Нарушение экономических связей, цепочек между заказчиками и поставщиками может оказаться пострашнее коронавируса. Самодостаточных регионов у нас практически нет, все завязаны на Москву. А помощь бизнесу, который пострадал от кризиса, пока явно недостаточна.

- В экономике все связано. Если государство, например, в упор не видит ИП как класс, не значит, что проблемы будут только у них, - уверен Георгий Бовт. – Мы же напрямую никому не помогаем. Предлагаем кредиты или субсидирование МРОТ – а это 12 тысяч рублей. Представьте, что миллионы людей останутся без работы. Они не смогут платить за ЖКУ и по кредитам. Начнется кризис неплатежей, все посыпется, как домино. Начнется с самых бедных, но аукнется и большим корпорациям.

КОНКРЕТНО

Амурская область - стала одним из первых регионов, которые отправляют приезжих на карантин. Такие меры там действуют с 1 апреля.

Кемеровская область – кроме изоляции приезжих с 14 апреля границы региона закрыты и на выезд.

Краснодарский край – ограничения касаются приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Для них в каждом районе организованы обсерваторы.

Крым – в гостиницу приезжего заселят, только если он обязуется безвылазно провести в номере 14 дней.

Липецкая область – самоизоляция обязательная для приезжих из неблагополучных по Covid-19 регионов.

Нижегородская область – если человек захочет на машине выехать за пределы региона до окончания карантина, его держать не будут. Главное, чтобы по пути никуда не заезжал.

Ростовская область – власти подчеркивают, что режим самоизоляции для гостей региона должен быть строгим, в том числе исключать контакты с родственниками.

Самарская область – отказаться от карантина можно, если человеку нужно работать. В таком случае ответственность, если тот кого-то заразит, будет нести работодатель.

Свердловская область – в список регионов, приезжим откуда надлежит самоизолироваться, вместе с Москвой и Питером попал и город Красноуфимск, который находится в самой Свердловской области.

Севастополь – исключения сделаны для водителей фур и сотрудников организаций, ответственных за устранение ЧС.

Татарстан – кроме карантина для москвичей и петербуржцев, в республике ввели запрет на участие в религиозных обрядах и посещение храмов и мечетей.

Тульская область – командировочных от самоизоляции освободили.

Челябинская область – приезжие из обеих столиц обязаны сообщать о себе на горячую линию, но пока таких сигналов единицы.

По материалам региональных редакций «КП».

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