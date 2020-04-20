Как вернуть потенцию и сделать секс более ярким: проверенный способ

Статистика поражает: по данным медиков, более 30% мужчин в мире в возрасте от 18 до 40 лет в той или иной степени страдают нарушениями половой функции. Только задумайтесь – каждый третий!

Одна из причин – снижение уровня мужского гормона тестостерона. В 2004 году было проведено масштабное исследование, в ходе которого ученые выяснили, что уровень тестостерона по сравнению с 1997 годом у мужчин упал на 17%. Раньше это было признаком старения, но оказалось, что количество гормона катастрофически снижается и у молодых мужчин.

Причин тому несколько.

Ожирение. Ученые из Массачусетского университета доказали, что у полных мужчин уровень тестостерона значительно ниже – жировая ткань использует мужской гормон, чтобы синтезировать из него женский гормон эстрадиол. Такое перерождение приводит к снижению либидо, энергичности и усиливает депрессию. И сейчас, когда большинство россиян находятся на карантине или в самоизоляции, это особенно актуально – сидя дома, мы больше едим и набираем вес.

Недосыпание. Ученые Чикагского университета выяснили, что у мужчин, которые спят не более 5 часов в сутки, уровень тестостерона снижается на 15%. А все потому, что мужской гормон вырабатывается во время сна.

Гиподинамия. Как проходит день у большинства современных мужчин? Сначала они сидят за рулем в машине, потом сидят на работе, потом снова в машине. А дома после тяжелого рабочего дня не грех и полежать. В конечном итоге снижение физической активности приводит к падению уровня тестостерона. Это при традиционном укладе современной жизни. А в режиме самоизоляции гиподинамия вообще стала нашим непременным спутником. Максимум, куда нам разрешают сходить – в соседний магазин.

Стресс. Он и так почти у каждого мужчины, а тут еще карантин и самоизоляция добавили масла в огонь. Кому-то урезали зарплату, а кто-то и вовсе потерял работу. Постоянно находиться в четырех стенах в окружении семьи для многих мужчин тоже непростое испытание – все это усиливает стресс. При стрессе в организме вырабатывается кортизол – так называемый гормон страха. И чем его больше, тем меньше тестостерона. А чем меньше тестостерона – тем сильнее стресс. Получается замкнутый круг.

Добавьте сюда плохую экологию и неправильное питание – и привет, мужское бессилие. Кстати, у врачей даже есть такой термин – психогенная эректильная дисфункция. Она как раз и возникает на фоне стресса. Получается, в зоне риска находятся все представители сильного пола. Но чаще всего проблемы начинаются после 30 лет. К этому моменту у мужчины обычно складывается успешная карьера, он становится семьянином. Но хочется быть еще отменным любовником! Как этого добиться?

Многие специалисты рекомендуют принимать средство Man’s formula® Потенциал Форте™ – 1 таблетку в день. Оно содержит натуральные компоненты, которые повышают уровень тестостерона, а следовательно, усиливают либидо, эрекцию и делают сексуальные отношения более яркими.

В состав препарата входят 11 тщательно подобранных компонентов, призванных восстановить мужское здоровье. В их числе 7 экстрактов лекарственных растений, собранных из разных уголков света, 3 витамина, цинк и L-аргинин.

Бразильская Муира Пуама считается самым мощным афродизиаком и используется уже много столетий как эффективное средство усиления потенции, оптимизирует функции нервной системы, и особенно той ее части, которая отвечает за «эротическое настроение» мужчины, усиливает ощущения от секса.

Трава дамиана тернера с островов Карибского моря применялась местными индейцами много столетий. Она высвобождает половые гормоны и активизирует эректильные центры.

Африканский экстракт йохимбе обладает длительным стимулирующим действием на либидо, являясь признанным афродизиаком.

Эпимедиум – средство для потенции из Азии, где оно называется «травой похотливого козла», обладает широким воздействием на мужскую силу. Применяется для повышения потенции, даже при психогенном факторе (вызванном стрессами).

Сибирский женьшень тонизирует и повышает выносливость организма, помогая чувствовать себя полным сил и продлить половой акт.

Эурикома из Юго-Восточной Азии стимулирует сексуальное влечение у мужчин и быстро восстанавливает сексуальную функцию после простатита. Обостряет ощущения во время секса. Способствует выработке собственного тестостерона, повышению выносливости и продолжительности полового акта.

Кайенский перец – из тропической Южной Америки, мощнейший антиоксидант. Улучшает кровоток и микроциркуляцию в органах малого таза, повышая эректильные возможности.

L-аргинин – аминокислота, стимулирующая потенцию и сексуальную активность, продлевает время полового акта, усиливает приятные ощущения и делает оргазм более продолжительным.

Витамины и цинк усиливают синтез собственного тестостерона.

С Man’s formula® Потенциал Форте™ никакой стресс не сможет повлиять на мужское здоровье. Качественный секс и хороший оргазм - самые лучшие средства для расслабления нервной системы и укрепления отношений, особенно в условиях самоизоляции. Радуйте себя и свою любимую женщину!

.Фото: Shutterstock

Реклама