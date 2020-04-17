Единая электрическая сеть прошла зиму на 12% надежнее

Выполнение запланированных мероприятий позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей, в том числе в сезон максимальных нагрузок. По итогам ОЗП 2019-2020 годов аварийность в магистральных сетях предварительно снизилась на 12%.

Будет выполнен ремонт 39 ед. трансформаторного оборудования, шести реакторов, 1,8 тыс. выключателей, 3,1 разъединителей и 112 компрессоров. На линиях электропередачи будет установлено 126,6 тыс. новых изоляторов, заменено более 2 тыс. дистанционных распорок и около 800 км грозозащитного троса.

Для минимизации рисков низовых пожаров и обеспечения безаварийной работы ЛЭП планируется расчистка 62,4 тыс. гектаров трасс энерготранзитов. К началу осенне-зимнего максимума нагрузок будут подготовлены 4,6 тыс. ед. авто- и спецтехники, на 100% укомплектован аварийный запас.

В целом группа «Россети», в которую входят распределительные сетевые компании и ПАО «ФСК ЕЭС», в 2020 году выполнит ремонт более 168 тыс. км линий электропередачи 0,4 кВ и выше, 38,9 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

В период ОЗП 2019-2020 годов суммарно по всем регионам присутствия группы «Россети» число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения (включая 0,4 кВ) сокращено на 5% в сравнении с сезоном 2018-2019 годов. Даже в сложных метеоусловиях «Россети» возвращали потребителям электроэнергию в среднем менее чем за 1,5 часа, что на 54% быстрее, чем еще 5 лет назад.

«Россети» на 9% по сравнению с периодом 15.10.2018-15.04.2019 улучшили показатель SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки) до 0,61 часа и на 2% – показатель SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки) до 0,41 шт.