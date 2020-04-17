МХАТ им.Горького проведет Пасхальные чтения

19 апреля в день великого христианского праздника артисты прочтут стихи Михаила Лермонтова, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Константина Бальмонта, Ивана Бунина, посвященные Воскресению Христову.

После этого в программе «Читка ON-LINE» актеры МХАТ им. Горького представят пьесу «Петр и Феврония», по которой планируется спектакль в постановке Сергея Глазкова. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку.

В основе инсценировки лежит «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма. Это одна из самых ярких и самых загадочных в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью и любовью.

По мнению творческого коллектива МХАТ им. Горького, все образы «Повести» несут в себе скрытый сакральный смысл и много глубоких метафор, над которыми уместно поразмышлять вместе.