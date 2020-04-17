Константин Богомолов отправил героев Тургенева в... самоизоляцию на время пандемии

Театр приступает к созданию спектакля «Месяц в деревне. Самоизоляция».

Спектакль станет одной из первых премьер театра после того, как будут сняты все ограничения на массовые мероприятия, введенные из-за коронавируса.

- Когда-то «Месяц в деревне» с Ольгой Яковлевой в главной роли стал одним из программных спектаклей Анатолия Эфроса и Театра на Малой Бронной и одной из вершин русского психологического театра, - считает режиссер Константин Богомолов. - Сегодня наш театр возвращается к этому названию.

Спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция» будет строго следовать тексту Ивана Тургенева, помещая его в актуальный контекст и дополняя реалиями текущего дня.

- Мы увидим жизнь богатой московской семьи, крупного чиновника Ислаева и его жены и ребенка, самоизолировавшихся в Подмосковье в период пандемии, - уточняет Богомолов. - Жанр спектакля, как и жанр пьесы Ивана Тургенева – комедия. Комедия масок…

Режиссер уверяет, что в новой интерпретации классики ему удастся сохранить верность традициям русского психологического театра, всегда "чутко реагировавшего на вызовы современности".

Распределения ролей еще не было. Сейчас режиссер проводит кастинг актеров, разумеется, - удаленно.