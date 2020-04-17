Сестру Эмина Агаларова обманули мошенники на 8,5 миллионов при покупке медицинских масок

17 апреля в полицию Академического района столицы обратилась Сабина Агаларова, которая рассказала правоохранителям, как стала жертвой мошенников. Девушка хотела купить масок для своей фирмы, нашла подходящую контору, даже посмотрела отзывы о них.

- В полицию обратилась девушка, которая написала заявление на фирму, с которой у нее был заключен договор на поставку медицинских масок. Девушка передала компании 8,6 миллиона рублей. Как утверждает заявительница, теперь у нее нет ни денег, ни масок, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Дело в том, что договор о поставке товара был заключен при условии стопроцентной оплаты. Сабина Агаларова внесла деньги на указанный счет и попыталась связаться с девушкой, которая вела сделку. Но ее телефон оказался отключен, да и в фирме теперь не берут трубку. Как рассказала Сабина полиции, что человек даже удалил свой контакт в соцсетях и мессенджерах, попросту исчез.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Оперативникам предстоит выяснить, первой ли жертвой мошенников оказалась сестра известного исполнителя, или же это афера очередной обман данной компании.