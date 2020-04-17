Щербинскому лифтостроительному заводу исполнилось 77 лет

На этой неделе Щербинскому лифтостроительному заводу исполняется 77 лет. Предприятие является ведущим в Москве производителем лифтового оборудования. Завод производит грузовые и пассажирские лифты, осуществляет их монтаж и обслуживание. На сегодняшний день доля продукции ЩЛЗ на территории России составляет порядка 25% рынка.

Свою историю предприятие ведет с 1943 году. Всего за годы работы завод выпустил более 220 тыс. лифтов, которые смонтированы на жилищных, производственных, медицинских и специальных строительных объектах. Продукция ЩЛЗ эксплуатируется на всей территории России, а также в Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии, Бирме, Индии, Китае, Монголии, Ираке, Сирии и на Кубе.

Предприятие стало градообразующим для города Щербинки, а его продукция удостоена Государственного Знака качества. Лифты ЩЛЗ работают в Кремлевском Дворце Съездов, Елоховском соборе, в зданиях различных министерств, на Саяно-Шушенской ГЭС, в парке «Патриот» и в других знаковых местах.

ЩЛЗ – обладатель сразу двух уникальных рекордов России: наибольшее время работы семейной пары (100 лет) на одном предприятии и наибольшее количество работников, проработавших 50 и более лет на одном предприятии. На данный момент на заводе трудятся представители 34 рабочие династии.

В настоящий момент ЩЛЗ даже в условиях всеобщей самоизоляции продолжает свою работу по спецзаказам, соблюдая при этом все меры профилактики. В апреле всего за 3 рабочих дня завод изготовил 7 больничных лифтов для инфекционных отделений районных больниц городов Бронницы и Наро-Фоминска Московской области, а также 12 больничных лифтов для многофункциональных медицинских центров Министерства обороны РФ в Новосибирске, Оренбурге и Улан-Удэ. Всего в этом году запланирована установка более 70 лифтов в медучреждениях 16 регионов России.

ЩЛЗ даже в условиях всеобщей самоизоляции продолжает свою работу по спецзаказам, соблюдая при этом все меры профилактики. Фото: shlz.ru

С середины 2019 года ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности Щербинского лифтостроительного завода. Был сформирован новый управленческий состав, назначен новый генеральный директор, а также утвержден бизнес-план, а также план модернизации производственной базы. Эти меры направлены на обновление модельного ряда и осуществление поэтапной модернизации предприятия, которая позволит увеличить производство лифтовой продукции почти на 40%.