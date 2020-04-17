2020-04-17T16:44:44+03:00
Общество

Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн

Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Если спустя 11 дней подходящую работу найти не удастся, вам будет автоматически назначено пособие по безработицеЕсли спустя 11 дней подходящую работу найти не удастся, вам будет автоматически назначено пособие по безработицеФото: Олег ЗОЛОТО
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О том, как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, рассказали в подмосковном Минсоцразвития.

Для людей, потерявших из-за эпидемии коронавируса работу, запустили облегченную систему получения статуса безработного. В центры занятости идти не нужно (сейчас вообще лучше всего дома сидеть, никуда не выходя) - все можно сделать через Интернет. Чтобы в дальнейшем получить пособие по безработице с региональными надбавками, нужно зайти на портал «Работа в России» (trudvsem.ru). Далее: регистрация.

«На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, - объяснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. - А все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия».

Дальше действует такой алгоритм:

- Варианты подходящих вам по запросу вакансий присылаются к вам в рабочий кабинет. (Раньше для этого нужно было самостоятельно приходить в центр занятости).

- То есть, вы можете так же в онлайне откликнуться на размещенную вакансию. (Раньше это также можно было сделать только в центре занятости).

- Если спустя 11 дней подходящую работу найти не удастся, вам будет автоматически назначено пособие по безработице.

К слову, такой алгоритм по получению пособий будет действовать до 31 декабря нынешнего года.

В Московской области общая выплат по безработице с учетом региональных - 15 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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