Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн

О том, как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, рассказали в подмосковном Минсоцразвития.

Для людей, потерявших из-за эпидемии коронавируса работу, запустили облегченную систему получения статуса безработного. В центры занятости идти не нужно (сейчас вообще лучше всего дома сидеть, никуда не выходя) - все можно сделать через Интернет. Чтобы в дальнейшем получить пособие по безработице с региональными надбавками, нужно зайти на портал «Работа в России» (trudvsem.ru). Далее: регистрация.

«На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, - объяснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. - А все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия».

Дальше действует такой алгоритм:

- Варианты подходящих вам по запросу вакансий присылаются к вам в рабочий кабинет. (Раньше для этого нужно было самостоятельно приходить в центр занятости).

- То есть, вы можете так же в онлайне откликнуться на размещенную вакансию. (Раньше это также можно было сделать только в центре занятости).

- Если спустя 11 дней подходящую работу найти не удастся, вам будет автоматически назначено пособие по безработице.

К слову, такой алгоритм по получению пособий будет действовать до 31 декабря нынешнего года.

В Московской области общая выплат по безработице с учетом региональных - 15 тысяч рублей в месяц.