Что послушать на выходных в период коронавируса: Билан, Пелагея, «СПЛИН», Агутин, Тимати и другие бесплатные концерты

Сидеть дома — грустно, скучно и уныло. Именно поэтому книги, интернет и телевизор стали лучшими друзьями россиян на карантине. Онлайн-платформы, как могут, пытаются завлечь зрителей — и заманивают к себе крутых музыкантов, чтоб организовать концерты живьем. «КП» собрала лучшие бесплатные выступления, которые которые послушать на выходных в период коронавируса.

Дима Билан

Первый для Димы Викторовича концерт такого типа. До этого артист выступал на «Евровидении», стадионах и сценах музыкальных премий. Теперь — споет в прямом эфире.

- Безумно скучаю по обычному ритму жизни, думаю как и каждый из вас! - написал Билан в инстаграме. - Мне очень не хватает музыкального погружения, которое всегда было со мной, того космоса, который всегда на сцене, не хватает общения с вами, привычного контакта со Слушателем и, думаю, новость о том, что мы с вами сможем увидеться через несколько дней так же обрадует вас, как и меня.

Где смотреть: Яндекс.Эфир, суббота, 19.00

«СПЛИН»

«Она ходила голой на лестницу, ходила голой на улицу» — эти строчки группы «СПЛИН» как никогда актуальны сегодня. Выступление коллектива планировалось еще в начале месяца, но что-то пошло не так. Однако теперь Александр Васильев с музыкантами готов спеть для интернет-публики и новые песни, и шлягеры. Музыканты ответят на вопросы поклонников. Кстати, авторы самых интересных получат подарки от платформы, на которой покажут концерт. Скорее всего, прозвучит и самая свежая песня группы «Передайте привет Гарри Поттеру, если его встретите».

"Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите".Сплин

Где смотреть: ОККО, пятница, 19.00

Леонид Агутин

Бывший наставник шоу «Голос» - опытный артист квартирников. И онлайн-концерты в эфире разных телеканалов давал, и в домашний «Концерт в тапочках», и в инстаграме частенько выкладывает песни с кухни. В этот раз Мистер Хоп-хэй-лала-лэй выступит на всю честную интернет-аудиторию вместе с музыкантами из группы «Эксперанто». Леонид призывает беречь себя и близких и не выходить из дома — ради того и старается.

Где смотреть: OKKO, суббота, 17.00

Тимати

Сам Тимати вместе с семьей послушно сидит дома на изоляции. Однако эксклюзивный концерт поп-рэпер отыграет из специальной студии. Обещается, что во время выступления прозвучат хиты «Баклажан», «Где ты, где я», «Не сходи с ума», «Понты», «Дерзкая», и другие.

- Здорово, что в период самоизоляции у артистов есть возможность выступить для своей аудитории, а у зрителей — насладиться творчеством любимых исполнителей, - считает Тимати. - Это очень важно поддерживать друг друга и заряжать позитивными эмоциями

Где смотреть: инстаграм Тимати, телеканал «Все ТВ», портал сервиса Wink,19.00

Пелагея

Развод работе не помеха. Скучающая по шоу «Голос» и общению со слушателями народница тоже выйдет в прямой эфир.

— Смотрите, слушайте, пойте с нами, задавайте вопросы! — призвала Пелагея в инстаграме.

Вопросы можно задавать в специальных группах в соцсетях: ВК, ОК

Ведущим концерта назначен Антон Комолов. Те, кто не успеет на концерт или выберет другого музыканта, смогут увидеть выступление в записи.

Где смотреть: сайт МТС-VR, воскресенье, 19.00.