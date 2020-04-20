Пользователи интернет-магазина iHerb надеются на возобновление работы мобильного приложения

На днях на Change.org, глобальной платформе по сбору подписей, появилась петиция от пользователей интернет-магазина iHerb, которая требует отменить решение Ульяновского областного суда об удалении приложения iHerb для российских пользователей. Петиция обращена в ФАС, Верховный Суд и Роскомнадзор.

«Если мобильную площадку закроют, то и я, и многие просто окажутся лишены возможности заказать ряд качественных товаров, физически недоступных у нас – а это уже является дискриминацией, особенно если принять во внимание, что некоторые витамины и препараты рекомендуют сами врачи» - говорится в обращении.

Маркетплейс действительно предлагает крайне широкий выбор товаров для людей с аллергией, ослабленным иммунитетом и авитаминозом, а также для вегетарианцев, веганов, приверженцев здорового образа жизни. Кроме того, СМИ уже писали, что компания самостоятельно ликвидировала возможность заказать не разрешённые на территории РФ продукты, в связи с чем решение суда выглядит чрезмерно жестким, особенно если принять во внимание глобальную пандемию, когда основной фокус и движитель нашей жизни – это доставки. В связи с чем автор задаётся вопросом – «с чем мы боремся, с глобальной пандемией или с людьми?»

Кроме того, он полагает, что подобный запрет может подстегнуть рост цен на аналоги, доступные на территории Российской Федерации из-за отсутствия конкуренции. Заставляет об этом думать и тот факт, что инициатором судебного процесса стали российские представители БАД, для которых эта площадка является конкурентом.

В обращении отмечается что некоторые позиции на площадке изначально доступны по более низким ценам, чем те же самые продукты на территории РФ, и приводят конкретные примеры. Возможно, эти примеры и являются субъективными, но факт, что часть товаров, доступных на иностранных интернет-площадках, просто отсутствует по тем или иным причинам в России, является неоспоримым.

«Своим запретом Ульяновский областной суд, фактически, принуждает отказаться от заказа привычных и нужных продуктов и витаминов, закрыться дома» - говорится в обращении, которое призывает «ограничиться запретом на возможность заказа запрещённых товаров, но не блокировать его целиком».

Может ли быть подобное решение суда первым шагом к поспешной борьбе за российского производителя? Время покажет, но компания уже заявила, что будет бороться до конца, и обратится в Верховный Суд в поиске более разумного решения.