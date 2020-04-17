2020-04-17T18:16:49+03:00
Звезды

«Разделись ради хайпа»: психолог объяснил, почему оголились Седокова и Бардо

Во время пандемии знаменитости все чаще появляются в кадре без одежды
Игорь ПОЛЯКОВ
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Актриса и участница шоу «Последний герой» Наталья БардоАктриса и участница шоу «Последний герой» Наталья БардоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Недели самоизоляции сделали своё дело, в четырёх стенах завыли от тоски и российские звёзды. Все чаще в звёздных Инстаграмах стали появляться откровенные фото.

То актриса и участница шоу «Последний герой» Наталья Бардо сфоткается в ванной, то она же выложит фото почему-то в купальнике.

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Когда на улице солнце вот как-то легче.. легче проснуться, легче встать, приятнее съесть завтрак....
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То Анна Седокова разденется до нижнего белья со своим новым бойфрендом.

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StayHome
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Не даёт заскучать и певица, звезда ток-шоу Анна Калашникова, которая в рамках баттла с блогерами может нарушить самоизоляцию и запросто выйти из подъезда в кружевном белье.

Дана Борисова тоже не отстаёт — записывает сторис в одном лифчике.

Настя Ивлеева «загорает» во дворе загородного дома в купальнике на фоне падающего хлопьями снега.

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17 апреля. РОССИЯ . April 17th. Russia
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Почему же во время пандемии отечественные знаменитости так резко оголились, спросили мы у нашего эксперта-психолога Сергея Ланга.

— Если обратить внимание, то в основном это делают женщины, которые стали популярны за счёт того, что они оголяли тела (или носили минимум одежды) в своих клипах, на сцене, Инстаграме и пр. Анна Седокова пела в отнюдь не пуританской группе «ВИА Гра», Бардо — выходец из шоу «Дом-2», где спокойно любят друг друга на камеры. Дана Борисова тоже немало поснималась для мужских журналов. Были подобные фотосессии и у Анны Калашниковой. Изначально страна узнала этих артисток благодаря их сексуальности и красоте, а не благодаря их талантам, — считает психолог Сергей Ланга. — Показ своего тела — лишний способ привлечь внимание и, безусловно, эпатаж. И самое главное — люди, которые делают это однажды, они от этого зависят. Мы все живем в определённом ритме жизни. Если человек привык раздеваться в фотосессиях, демонстрировать свои формы, естественно, в период пандемии этого стало меньше, а артистам (особенно женщинам) хочется комплиментов, внимания, хочется быть на виду и в топах новостей, поэтому даже на самоизоляции они не расстаются со своими привычками. Грубо говоря, разделись ради хайпа, — объяснил психолог.

Психолог Сергей Ланга Фото: Личный архив

Психолог Сергей ЛангаФото: Личный архив

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ИСТОЧНИК KP.RU

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