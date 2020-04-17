2020-04-17T17:54:14+03:00
Политика

Мишустин проведет заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 17 апреля: прямая онлайн-трансляция

Премьер-министр обсудит с участниками эпидемиологическую ситуацию в России [видеотрансляция]
Ксения АНУФРИЕВА
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Заседание начнется примерно в 18:00 по московскому времениЗаседание начнется примерно в 18:00 по московскому времениФото: REUTERS
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин в пятницу, 17 апреля, проведет заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме видеоконференции. Участники заседания обсудят наиболее актуальные вопросы противодействия пандемии, готовность регионов Российской Федерации к борьбе с вирусом и основные вопросы его распространения на территории государства.

Заседание начнется примерно в 18:00 по московскому времени.

Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в России врачи зафиксировали 32 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время на территории страны не осталось ни одного региона без зараженных. Только за последние сутки инфекцию нашли у 4070 жителей государства. Количество россиян, успешно прошедших курс лечения на сегодняшний день составляет 2590 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время наблюдаются положительные результаты по клиническим испытаниям вакцины от заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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