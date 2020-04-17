Беги дома вместе с Алексеем Смертиным

Самоизоляция вынудила людей, страстно увлеченных спортом, проявлять креативность для того, чтобы поддерживать форму. Марафонцы, у которых дома нет дорожки, вынуждены бегать по квартире, лоджии, а в лучшем случае по загородному участку. «Матч ТВ» решил показать, как можно заниматься спортом в ограниченном пространстве.

А поведет всех к новым высотам лучший футболист России 1999 года Алексей Смертин, который в последние годы увлекся бегом на длинные дистанции и преодолел с десяток марафонов. 44-летний спортсмен расскажет о том, как тренируется, что ест, сколько часов спит во время самоизоляции. А потом выйдет на беговую дорожку и будет делиться своими ощущениями.

В рамках акции #БегиДома телезрители могут пробежать ровно столько, сколько им по силам. Во время прямой трансляции у них также будет возможность выйти в эфир «Матч ТВ». Участие в онлайн-марафоне уже подтвердили лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков; певица, посол чемпионата мира-2018 Эльмира Калимуллина; главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов; певец, блогер Александр Тарасов (T-Killah); актёр, сценарист, телеведущий Денис Косяков; двукратный обладатель Кубка Гагарина, капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин; четырехкратный чемпион России по марафону, рекордсмен страны Алексей Соколов; победитель Московского марафона-2019 Искандер Ядгаров; чемпион России по марафону-2017 Степан Киселев; рекордсмен мира в беге на 100 миль Леонид Швецов; победитель полумарафона «Северная столица»-2019 Владимир Никитин.

Подключатся к забегу и сотрудники «Матч ТВ», которые будут поочередно выходить на беговую дорожку в самом сердце телеканала — в студии программы «Все на Матч!".

КСТАТИ

В студии будут приняты все меры предосторожности. Участникам акции предписано соблюдать дистанцию, исключить рукопожатия, всем предоставлены антисептики. Оборудование будет постоянно обрабатываться с помощью дезинфицирующих средств, сообщают организаторы телезабега.