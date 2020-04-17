2020-04-17T18:42:13+03:00
Общество

Когда Парад все-таки будет, в строю победителей пусть пройдут и врачи

Перенос военного марша с 9 Мая избавил 2020 год от аналогий с 1986-м. И главное - еще ничто не потеряно
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
Поделиться:
Комментарии: comments8
Врачи каждый день совершают подвиг и заслужили пройти в Параде Победы.Врачи каждый день совершают подвиг и заслужили пройти в Параде Победы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Как хорошо, что вчера было принято правильное решение перенести 9 мая.

И как же хорошо, что это решение оказалось тихим и незаметным, что никто не начал орать, негодовать и портить воздух в эти и без того темные дни.

Я, честно сказать, с тоской думал о том, какой грандиозный скандал был бы обеспечен нам, если бы все осталось в неизменности, и какая это была бы трагедия - что твой первомай восемьдесят шестого, а то и хуже, и как лучший, и даже единственный, может быть, подлинно общий повод для гражданского торжества в России был бы изгажен боями между сторонниками карантина и сторонниками брутализма.

К счастью, вместо этого фейерверка известной субстанции - нас ждет хоть и очень тревожная, но - тишина.

Ну а для того, чтобы почетные государственные "семьдесят пять" не были отменены вовсе - есть отличная дата 24 июня, как будто самой судьбой посланная нам именно сейчас.

Ведь как раз в сорок пятом году никакого парада 9 мая не было и быть не могло.

И раз так, то ничто не потеряно.

И еще кое-что.

Я думаю, что когда это несчастье закончится и праздник все-таки состоится, - в числе победителей должны быть не только чудом еще живые свидетели и участники войны, не только военные и лица с черно-белых фотографий на длинных палках в счастливых руках.

Но и врачи.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московские рестораторы: Да, мы на грани разорения. Но будем бесплатно кормить врачей!

Владельцы кафе и ресторанов Москвы, не сговариваясь, стали возить бесплатные обеды в инфекционные больницы. «Мы хотим быть вместе в этой борьбе за жизнь», - говорят они (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Новости 24