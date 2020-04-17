Когда Парад все-таки будет, в строю победителей пусть пройдут и врачи
Как хорошо, что вчера было принято правильное решение перенести 9 мая.
И как же хорошо, что это решение оказалось тихим и незаметным, что никто не начал орать, негодовать и портить воздух в эти и без того темные дни.
Я, честно сказать, с тоской думал о том, какой грандиозный скандал был бы обеспечен нам, если бы все осталось в неизменности, и какая это была бы трагедия - что твой первомай восемьдесят шестого, а то и хуже, и как лучший, и даже единственный, может быть, подлинно общий повод для гражданского торжества в России был бы изгажен боями между сторонниками карантина и сторонниками брутализма.
К счастью, вместо этого фейерверка известной субстанции - нас ждет хоть и очень тревожная, но - тишина.
Ну а для того, чтобы почетные государственные "семьдесят пять" не были отменены вовсе - есть отличная дата 24 июня, как будто самой судьбой посланная нам именно сейчас.
Ведь как раз в сорок пятом году никакого парада 9 мая не было и быть не могло.
И раз так, то ничто не потеряно.
И еще кое-что.
Я думаю, что когда это несчастье закончится и праздник все-таки состоится, - в числе победителей должны быть не только чудом еще живые свидетели и участники войны, не только военные и лица с черно-белых фотографий на длинных палках в счастливых руках.
Но и врачи.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
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ИСТОЧНИК KP.RU
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