Мини-рюмочные на первых этажах хотят закрыть. Серьезный бизнес не против

КОМУ МОЖНО

Для того, чтобы точка имела право торговать спиртным, нужно два условия.

Первое — заведение должно иметь документы о том, что в этом помещении разрешается продавать и потреблять пищевую продукцию.

Второе — площадь для посетителей должна быть не менее 20 кв. метров. Причем в эти 20 метров входит и барная стойка.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Для того, чтобы пьяницы не скандалили и не нарушали общественный порядок. Инициаторы законопроекта указывают, что от населения поступало много жалоб на такие придомовые бары.

А ЕСЛИ БОЛЬШЕ 20 МЕТРОВ, ТО ПУСТЬ ПЬЯНСТВУЮТ?

Ни в коем случае. Власти на местах получили право самостоятельно вводить еще более жесткие ограничения — вплоть до полного запрета продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих территориях.

А НОЧЬЮ ТАМ МОЖНО ВЫПИТЬ?

Да, в таких заведениях наливают и после 23 часов — когда спиртные отделы в магазинах закрыты. И в законопроекте ничего не говорится об ограничении времени торговли. Но такие ограничения могут ввести местные власти — им дано на это право. И кроме того, заведения должны соблюдать закон о тишине.

ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО БИЗНЕСУ?

Серьезные и ответственные бизнесмены законопроект поддерживают.

- Если этот законопроект по кому-то и ударит, то по магазинам, которые хотят торговать спиртным до ночи и для этого мимикрируют под бары — это некорректный и неэтичный бизнес, - сказал «КП» вице-президент "Опоры России", президент группы компаний "Simple" Максим Каширин. - Вы можете представить себе бар, у которого площадь торгового зала менее 20 квадратных метров? Я вообще предлагал ввести ограничения с 50 метров, как это действует для ритейла, например. Нельзя получить разрешение на открытие розничного магазина, если площадь зала меньше 50 кв. метров. Во всех странах есть ограничения на торговлю алкогольной продукцией — надо понимать это, когда занимаешься таким бизнесом, все-таки не детское питание. Если в вашем регионе ограничение продажи до 10 часов вечера, ну что же делать — учитесь продавать до десяти. Если заведение расположено в жилом доме, надо уважать интересы жильцов. Никто от этого не пострадает.

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