Телемедицина: За здоровьем таксистов и курьеров будут следить онлайн

Пока большинство россиян во время карантина стараются лишний раз не выходить на улицу, водители такси и курьеры помогают им, доставляя продукты и все необходимые товары на дом. Без их помощи на самоизоляции вряд ли бы кто-то долго продержался.

Чтобы горожане чувствовали себя в полной безопасности, пользуясь услугами такси и доставки, для водителей и курьеров стали доступны онлайн консультации медиков. Посоветоваться с врачом можно абсолютно бесплатно с помощью видеосвязи, текстового чата или по телефону. Услуга в тестовом режиме доступна в Махачкале, Казани, Нижнем Новгороде, Ростов-на-Дону, и Краснодаре.

ТЕРАПЕВТ ПОМОЖЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

- Я понимаю, что без нас сейчас не обойтись, - говорит водитель Шамиль Арсангериев. - Возможность проконсультироваться с врачами онлайн пришлась как нельзя кстати. В случае плохого самочувствия раньше мы сразу бежали в поликлинику. Во время пандемии этого лучше не делать. Если теперь можно будет получить консультацию врача, не выходя из дома, или в перерыве между развозом заказов, нам это только на пользу.

Чтобы получить медицинскую помощь, водителю или курьеру, сотрудничающему с Яндекс.Такси и Яндекс.Едой, нужно зарегистрироваться в приложении DocDoc и активировать промокод, который можно получить в аккаунте для работы с заказами. После этого осталось выбрать нужного врача и получить доступ к услуге.

За консультацией к терапевту и педиатру можно обратиться в любое время. Они работают круглосуточно. Узкие специалисты принимают по записи. Конечно, с острой болью или при сильной температуре онлайн-консультации мало -в таких случаях водителям и доставщикам необходимо как можно скорее вызвать скорую или врача на дом из поликлиники.

РАБОТАЕМ В МАСКАХ И ПРОХОДИМ САМОДИАГНОСТИКУ

Удаленные медицинские технологии вообще сегодня позволяют упростить многие процессы. Например, получение путевого листа перед выходом в рейс. Это тоже можно делать дистанционно, а путевой лист -электронным. Такой проект Яндекс.Такси развивает в Белгороде, Казани, Калуге, Краснодаре, Ярославле, Новосибирске, Туле, Ростове-на-Дону, Владимире, Саратове и Самаре. Плюс в том, что осмотр можно пройти в удобном месте – например, на автозаправке. Механик осматривает машину, а водителя врач – удаленно. Если в будущем такой вид осмотров будет внедряться в штатном режиме по всей стране, то предрейсовые осмотры станут быстрыми, простыми, удобными для самих водителей. В электронном листе все данные сохраняются в реестре, поэтому всегда можно проверить, когда водитель проходил контроль.

В Москве и Калуге Яндекс.Такси ввел на пунктах ЭПЛ бесплатную самодиагностику для водителей – если сомневаешься, не нужно ли обратиться к врачу, то всегда можно проверить себя.

- Самодиагностику можно пройти на заправках или в торговых центрах. Там открыли специальные пункты, где можно померить температуру, давление и пройти алкотест. Это делаем перед каждым выходом на работу или если во время работы стали плохо себя чувствовать, - рассказывает водитель такси.

Кстати, все таксисты сейчас работают в масках, а также перед и после каждой поездки дезинфицируют салон обеззараживающими средствами и проветривают.