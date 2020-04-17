Шоу «Последний герой»: На остров в Филиппинах везут любовь, гречку и «Комсомольскую правду»

Поредевшее племя на далеком филлипинском острове в шаге от финала. Силы на исходе - в этом уже признаются даже мужчины. Отношения напряжены до предела.

И организаторы решили их немного поддержать: в ближайшем выпуске к каждому участнику приедет кто-то из близких. Обнять мужа или жену, маму или собственного ребенка после долгой разлуки - это дорогого стоит. Будет пролито море слез: поди узнай в исхудавшем, сгоревшем на солнце родственнике того, кого ты месяц назад провожал на Филиппины. К тому же встреча будет очень короткой: обнялись-поцеловались, и хватит на этом.

Но и за эту малость придется заплатить за полной: очередное испытание от Яны Трояновой островитяне будут проходить не просто на глазах своих родных, а с их непосредственным участием. Награда - целый день отдыха с близким человеком, экскурсия по райскому острову. Остальным остается только кусать губы. И снова искать еду...

Зато подарки с большой земли достанутся всем. Кто-то получит любимую гитару, кто-то - письма друзей, а кому-то прагматично привезли немного колбасы и гречки.

Но когда вдали от цивилизации столько времени, хочется не только еды, но и каких-то признаков этой цивилизации. Просто чтобы вспомнить, что другой мир еще существует.

Подарки с большой земли достанутся всем. Фото: ТК "ТВ-3"

«Как же я давно не видела газет...» - признается одна из участниц, прижимая к груди «Комсомольскую правду» и вдыхая аромат типографской краски.

Скоро кончится. Скоро кто-то узнает про себя, что он — новый «Последний герой»…

ТВ-3. «Последний герой. Зрители против звезд». Суббота, 19.00.