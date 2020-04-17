2020-04-17T21:04:30+03:00
Политика

Мишустин поручил построить для больных коронавирусом не только больницы, но и дороги

Выплаты по больничным листам получат около 2 миллионов человек [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Мишустин заметил, что строить надо не только больницы, но и ведущие к ним дорогиМишустин заметил, что строить надо не только больницы, но и ведущие к ним дорогиФото: REUTERS
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Особый порядок выдачи больничных листов для находящихся на карантине работающих пенсионеров продлен до 30 апреля. Об этом сообщил Михаил Мишустин в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Больничные будут оформляться дистанционно. Работодатели обязаны предоставить в Фонд социального страхования списки сотрудников, которым положены такие бюллетени.

- Выплаты по этим больничным листам получат около 2 миллионов человек. Для этого из средств Фонда социального страхования будет выделено более 21 миллиарда рублей. Эти меры помогут оказать работающим гражданам старшего возраста финансовую и социальную поддержку во время самоизоляции, - заявил Мишустин.

Премьер также рассказал, что в лечении больных коронавирусом будут задействованы более 60 федеральных клиник в регионах. В них дополнительно развернут 45 тысяч коек. Из казны на это выделят более 36 миллиардов рублей.

Минздрав и Минпромторг будут дважды в неделю представлять в правительство данные о тестировании россиян на коронавирус и об оснащении больниц оборудованием для лечения заболевших.

При этом Мишустин заметил, что строить надо не только больницы (с нуля за короткое время были построены стационары для больных коронавирусом в Москве и Нижнем Новгороде), но и ведущие к ним дороги.

- Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро. Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медицинским учреждениям, - сказал премьер.

Он сообщил, что более 800 магистралей, ведущих к медучреждениям, включены в программы модернизации по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Часть из них уже отремонтированы. Важно в максимально короткие сроки завершить эту работу, - отметил премьер.

По словам Мишустина, нормальные дороги к медучреждениям необходимо проложить в Крыму, Ставропольском и Хабаровском краях, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Костромской областях.

- Нужно обустроить дорожное полотно, пешеходные переходы, установить светофоры, барьерные ограждения, нанести разметку, - перечислил задачи премьер. - Очень важно уделить особое внимание строителям, которые работают на этих дорогах. Обеспечить их безопасность и своевременно проводить медицинские обследования.

Мишустин: «Более 21 млрд рублей выделят из фонда соцстрахования на выплаты по больничным работающим пенсионерам».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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