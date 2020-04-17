Месяц режима ЧП: экономика Казахстана возвращается к жизни

Как повели себя власти страны, попавшей в водоворот мировой беды, насколько взвешенным и точным стал ответ на вызов, аналогов которому человечество не знало со времен «испанского гриппа» столетней давности? Единиц измерения эффективности действий властей в ситуации близкой к военной пока не придумано. Арабский телеканал Аль-Джазира со ссылкой на исследование американского университета Johns Hopkins University ежедневно публикует сводку этих трагических данных -количество жертв COVID-19 в разных государствах. Вот данные на 17 апреля: в США зафиксирован 667 801 случай заболевания и 32 916 умерших; в Китае – 83 404 заболевших, 3 346 умерших; Россия – 27 983 заболевших, 232 умерших; наконец, Казахстан, непосредственно граничащий с «родиной коронавируса» Китаем – 1 402 подтвержденных случая заболевания, унесшего на сегодняшний день 17 жизней, если верить источнику.

Выступая с экрана российского телевидения, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что Казахстану потребовалось всего две недели для того, чтобы «снизить и перейти в другую фазу эпидемии».

Эффективность борьбы с пандемией определяется не только подвижнической работой медиков. Не менее важна административная политика местных властей, безупречная служба правоохранителей и действия экономического блока правительства, перед которым встает сверхзадача недопущения коллапса экономики и паники населения в ситуации, когда большая часть работников коротает время на карантине. С самого начала режима ЧС приоритетом властей Казахстана стала поддержка малого и среднего бизнеса, в котором трудится более 3 млн граждан 18-миллионной страны, прямая материальная помощь наиболее уязвимым социальным группам и создание новых рабочих мест для тех, кого вирус заставил бездельничать.

Льготная терапия

Взять на вооружение опыт Казахстана по поддержке мелкого и среднего бизнеса призвал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мы предлагаем для малого и среднего бизнеса принять решение, которое принято в некоторых странах, например, в Казахстане. Предлагаем сегодня забыть про налоги для малого бизнеса, просто сделать ставку 0%, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета», - сказал российский бизнес-омбудсмен. Эффективность мер правительства Казахстана отметила Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка.

В частности, отменили налоги с фонда оплаты труда для тех предприятий малого и среднего бизнеса, которые были вынуждены прекратить работу. До июня всех должников освободили от взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам. Освобождены от налога на имущество компании, работающие в сфере туризма, общественного питания, владельцы гостиниц, крупных торговых и развлекательных центров, кинозалов, театров, объектов спорта.

Аграрии не будут платить налог на землю. До начала октября с 12% до 8% снижена ставка НДС на продовольственные товары, а производители бензина и дизельного топлива не облагаются акцизом на экспорт.

На эти и другие спасательные круги для малого и среднего бизнеса власти Казахстана к сегодняшнему дню выделили 5,9 трлн тенге, это порядка 1 трлн рублей или 8,6% ВВП страны.

Фото: www.akorda.kz

«Не сидеть у закрытых шлагбаумов»

Более полумиллиона граждан Казахстана на время чрезвычайного положения будут обеспечиваться необходимым для жизни продуктово-бытовыми наборами. Его получат малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды всех возрастов, родители детей-инвалидов и официально зарегистрированные безработные.

На 10% проиндексированы государственные пособия, включающие адресную социальную помощь.

Ежемесячную социальную выплату в 42500 тенге или 7 тыс. рублей на время карантина будут получать не только те, кто до наступления пандемии имел официальную работу, но и студенты, и граждане, бывшие самозанятыми или работавшими неофициально.

При этом важно, что власти Казахстана приступили к поэтапному «оживлению» некоторых предприятий Нур-Султана и Алматы. 20 апреля в Алмате заработают все отрасли промышленности, вернётся к работе половина сотрудников банков второго уровня, на режим полного рабочего дня перейдут 128 тыс. человек. В Нур-Султане возобновят работу предприятия промышленности, строительные компании, сфера бытовых услуг, для 20% трудовых ресурсов столицы вынужденный перерыв в работе завершится.

А для борьбы с безработицей в целом правительство разработало «Дорожную карту занятости». «У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к существованию», - по поставил задачу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

И теперь согласно «Дорожной карте» в Казахстане стартует 7 тысяч проектов по строительству социальных и транспортных объектов и по модернизации имеющейся инфраструктуры.

«Правительство держит ситуацию под жестким контролем, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности. Нашей приоритетной задачей является обеспечение занятости. В этой связи принята новая дорожная карта, общий объем финансирования увеличен до 1 трлн тенге. Это позволит создать более 240 тыс. новых рабочих мест». «Дорожная карта занятости» должна стать ключом к модернизации инфраструктуры и созданию продуктивных активов, которые сформируют задел для будущего развития», - заверяет премьер-министр страны Аскар Мамин

«На пороге нового глобального мира»

Совершенно очевидно, что основанием для «будущего развития», о котором упомянул глава кабинета министров Казахстана, станет дальнейшая цифровизация всех сфер жизни, катализатором которой стал злосчастный коронавирус. Прошёл всего месяц, а в Казахстане, как и во всем мире, работа на «удаленке» становится привычной для целых категорий работников. Для части из них сегодня это мера вынужденная, однако большинство экспертов сходятся в том, что даже после того как развеется нависшая над миром пандемическая туча, существенная часть тружеников дистанционных полей продолжат работать из дома.

Кардинальные реформы ждут государственный аппарат. Говоря о вызовах, которые стоят сейчас перед государством, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость перехода на новую модель принятия управленческих решений.

«Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отойти от шаблонной работы. Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные решения, - заявил президент Казахстана. - Я хочу донести до каждого члена правительства, акима – пришло время работать в ином режиме. Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой "как бы чего не вышло", должны освободить место».

Президент также сказал: «По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место».

Какое? «Контуры» позиции, которую Казахстан готов занять на международной арене в поствирусном мире, можно рассмотреть в сообщении европейских информационных агентств – «Казахстан предпринимает активные меры для борьбы с глобальной пандемией и продолжает оказывать гуманитарную помощь странам-партнерам».

«В контексте кризиса, вызванного эпидемией Covid-19, Казахстан предложил гуманитарную помощь своим центральноазиатским соседям Киргизстану и Таджикистану в ответ на просьбы Бишкека и Душанбе, - говорится в одном из сообщений. – На этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение осуществить гуманитарную поддержку своих соседей. Она включает 5 тыс. тонн казахстанской муки для каждой из стран стоимостью более 3 млн. долларов. Казахстан стал одним из первых, кто оказал поддержку Китаю в феврале на фоне эпидемии Covid-19, осуществив несколько поставок средств медицинской защиты. В недавнем выступлении первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что помощь близким и далеким соседям является первостепенной для внешней политики страны», - говорится в сообщении европейского агентства.