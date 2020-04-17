«Промсвязьбанк» профинансировал строительство 16 медцентров по всей России

«Промсвязьбанк» обеспечил финансирование строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров. Они появятся в разных регионах по всей России, от Камчатки до Калининграда. Медицинские центры возводит ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». ПСБ установил кредитный лимит на исполнение контракта на сумму 6 млрд рублей.

- ПСБ обеспечил все необходимые условия для бесперебойного сопровождения расчетов по государственным контрактам и оперативного финансирования проектов, направленных на выполнение задач Президента и Правительства Российской Федерации, - прокомментировал сделку председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. - Так, в рамках обеспечения исполнения контракта на постройку многофункциональных военных медицинских центров банк оперативно обеспечил необходимый объем финансирования и открыл свыше 1300 отдельных счета.

По словам Петра Фрадкова, счета были открыты почти 600 предприятиям, все они входят в кооперацию по проекту строительства.