Эксперты:

- заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кадыров Фарит Накипович;

- главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям, главный врач Благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис», к.м.н. Климов Григорий Владимирович;

- заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Кургинян Хачатур Михаилович;

- сооснователь и генеральный директор платформы «Доктор на работе» Сажин Станислав Сергеевич;

- профессор, доктор наук, главный врач стоматологической клиники «Лаборатория фундаментальной и клинической медицины» Эктов Павел Валентинович.

Лучшие медики страны в эфире проекта «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» объяснили, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться COVID-19.Фото: YouTube

Врач: «Ведете здоровый образ жизни, у вас нет гипертонии, диабета и болезней легких? Вы тоже в группе риска по коронавирусу»