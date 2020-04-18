"Валяетесь, раскинув ноги": Наталью Подольскую пристыдили за фото в голубом мини-бикини

Наталья Подольская крайне редко сталкивается с критикой поклонников в блоге. Обычно публика благожелательно настроена к супруге Владимира Преснякова. Однако откровенное фото 37-летней певицы буквально взбесило хейтеров.

Наталья Подольская весь день хвасталась тем, как она и ее близкие готовятся к Пасхе. Жена Владимира Преснякова публиковала в сторис фото и видео крашеных яиц с надписью "ХВ", что значит "Христос Воскрес". В Светлое Христово Воскресенье звездное семейство не ждет гостей, так все близкие самоизолировались в одном месте - в шикарном особняке Преснякова и Подольской в Подмосковье.

После приятных хлопот Наталья предалась воспоминаниям и разместила в блоге фотографию с курорта. Снимок был сделан задолго до того, как мир охватила пандемия коронавируса.

nataliapodolskaya Наталья Подольская взбесила публику снимком в голубом бикини

Подольская загорает на лежаке в мини-бикини голубого цвета, приняв соблазнительную позу. Лицо певица прикрыла солнцезащитным козырьком.

Поклонники принялись обсуждать снимок. многие стали оставлять под ним восторженные комментарии, восхищаясь своей любимицей: "Наташенька, вы Афродита!", "Какие ножки", "Вот это фигурка, класс", "Любуюсь вами, вы красавица", "Как я вас понимаю, так хочется к морю".

Однако нашлись и те, кто буквально набросился на Наталью с упреками. "Не удивляюсь уже вашим публикациям, Наталья! Страстная пятница! В сториз красили яйца с надписью ХВ А здесь валяетесь, раскинув ноги", "Еще чуть-чуть, и Наталья все границы перейдет. Не идет ей образ. Лучше бы лицо открыла, чем... Стоп", "Супер, спора нет, но не для Страстной пятницы фото, тем более, если говоришь обычно о себе, как о православной", "А как вопрос самоизоляции. Надо думать об этом, а не мослы показывать", "Ступни грязные", "Чего лежак испачкала, не могла ноги отряхнуть?", "Мне кажется, неважно, какая пятница, разве нет? Или в страстную нельзя, а в остальные можно?", - пристыдили вокалистку подписчики.