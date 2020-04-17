Музыканты в масках, а Нагиев ползает по дезинфицированному полу: Как прошел первый коронавирусный выпуск детского «Голоса»

В шоу «Голос.Дети» прошел прямой эфир. Да не простой, а антивирусный — организаторы проекта радикально усилили гигиеническую безопасность: провели всем участникам съемки тесты на коронавирус, обрабатывали антисептиками поверхности каждые несколько часов и обеспечили перчатками и масками техперсонал.

Во многом героический выпуск был и рисковым, но что делать? Шоу должно продолжаться. Оборвать путь детей, которые идут к победе аж с прошлого года (некоторые артисты, прошедшие кастинг еще прошлым летом, не успели выступить на слепых прослушиваниях и были приглашены в этом году) — тоже бесчеловечно. Как им это объяснить? «Извините, все ваши усилия, нервы и бессонные ночи пустил под откос COVID-19». Вряд ли кто-то поймет.

Перед съемками сцену обработали санитарным раствором. Фото: Владимир СМИРНОВ

Поэтому и решили продолжать.

Для нескольких вокалистов дополнительный тур стал спасительным. Из девяти выступивших детей только трое получили возможность попасть в финал.

И первым свой шанс использовал 12-летний Кирилл Александров из команды Константина Меладзе. Парень спел хит Cake By The Ocean группы DNCE и обошел в голосовании двух Софий — Бутаменок и Фоменко.

Дмитрий Нагиев сдал тест на коронавирус. Фото Максима Ли

Затем к барьеру пригласили «птенцов Гагары» — так в шутку Полина Гагарина зовет своих подопечных.

— Я на безопасном расстоянии, поэтому снимаю маску, — предупредила Полина Гагарина и стянула с носа тряпичную защиту. — Хочется обнять вас и затискать, но нельзя!

Полина Гагарина

Мегаартистичная Таисия Скоморохова зажигательно исполнила хит рэпера Звонкого «Голоса». Правда, было ощущение, что такой речитатив для восьмилетней девочки был тяжеловат.

Артем Фокин дал такого контртенора, что сам Витас позавидовал бы. А если б в зале была публика, то стекла в очках слабовидящих наверняка бы полопались. Парень предсказуемо и уверенно вышел в финал. Других вариантов и не было.

Кирилл Александров из команды Константина Меладзе. Фото Максима Ли

Потом пришла очередь команды Басты. Который пришел на шоу в алой рубашке и красных кроссовках и немного слился с красным креслом наставника. Однако харизмы не растратил. Рэпер раздал детям моднейшие композиции, но только у получилось покорить зрителей. СМС-голосование завершилось в пользу Ивана Кургалина, спевшего «На берегу неба» Димы Билана.

Получилось так, что в финал этим вечером прорвались только мальчики.

Все музыканты на сцене были в масках

Теперь окончательный список финалистов выглядит так: Кирилл Александров, Антон Фокин, Иван Кургалин, Софья Туманова, Кристина Силлер, Олеся Казаченко, Софья Лорьет, Миржан Жидебай и Артем Морозов.

Зрители в соцсетях тут же принялись обсуждать коронавирусный выпуск, в котором не было публики в зале. Понравилось не всем.

«По опыту выступлений могу сказать, что лучше уж будет сидеть 10000 человек, чем пустой зал...когда мало людей — очень неприятно петь...как будто в никуда»

Нагиев ползает по дезинфицированному полу

«Есть такое, тоже выступала. Ибо замечаешь взгляды определенных людей, какой-то дискомфорт. Но вот в прошлых выпусках было не так! Песни вообще не те подобраны»

«Таисии сразу гроб предоставили. Маленькая девочка поет песню, которую профессионально зачитывал рэпер».

«Василий, ну что ты издеваешься над ребенком… А еще сложней композицию девочке нельзя было дать??? Я еще «Лабутены» и «Убей мою подругу» не успел пережить…»

Финал седьмого сезона шоу «Голос.Дети» пройдет в прямом эфире 24 апреля в 21.30 на Первом канале.