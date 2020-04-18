Владимиру Васильеву вместо премьеры в Большом приходится встречать юбилей на даче в Снегирях

Коронавирусная изоляция подкорректировала планы на юбилейные празднования. Запланированная в Казани и в Большом театре премьера «И воссияет вечный свет» на «Реквием» Моцарта с масштабными декорациями и компьютерной графикой перенесена. В этом спектакле о прожитой жизни Владимир Васильев должен быть главным героем. Но вместо сцены он встречает свой день рождения на даче в подмосковных Снегирях.

По свидетельству его близких, читает книжки и рисует. И то, и другое занятие – его настоящая страсть, конечно, кроме балета. Оказывается, Владимир Васильев был в детстве невероятно начитанным ребёнком. Когда учился в школе покупал книги на карманные деньги. В третьем классе прочитал «Войну и мир». А в детском саду у него обнаружился талант к рисованию. Много лет спустя, когда Васильев стал знаменитым танцовщиком, он продолжал дружить с художниками и учиться у них живописи.

Ничто в его детстве не предвещало, что он станет Шаляпиным в балете, как его называли критики. Поскольку рос он в обычной советской семье, не связанной ни с балетом, ни с искусством. Отец работал шофером на московской фабрики «Техфильц».

Но однажды, это было в 1947 году, его товарищ пригласил Володю Васильева на урок танца в дом пионеров. И этот первый урок ему очень понравился, а он очень понравился педагогу - Елене Россе, которая сразу разглядела талант. В доме пионеров он перетанцевал все танцы народов СССР. Выход на сцену Большого театра случился, когда ему было всего 9 лет - он танцевал номер «Ай да казачата!» на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. И вскоре был принят в хореографического училища Большого театра. В одном классе с ним оказалась и юная Катя Максимова, будущая его партнерша по жизни и сцене.

Васильев говорит, что не предполагал, что станет классическим танцовщиком - он увлекался характерным танцем. Но после его прихода в Большой театр великая Галина Уланова выбрала именно его себе в партнеры в классическую «Шопениану». Он восхищал высоким парящим прыжком и виртуозными вращениями, легкостью в пируэтах и буйным темпераментом в танце.

Юрий Григорович дал ему главную роль Данилы-мастера в своей первой постановке в Большом театре – балете «Каменный цветок. Васильеву тогда было девятнадцать. Следом была не менее легендарная роль Иванушки в «Коньке-Горбунке». В 26 лет он стал первым исполнителем Щелкунчика-принца в легендарном балете Чайковского в постановке Григоровича. В 28 лет - станцевал героического Спартака - роль, которая принесла ему всемирную славу. Кстати, за границей ему и его жене Екатерине Максимовой не раз предлагали остаться, как это сделали Барышников, Нуриев, Годунов. Но у Васильева было свое очень четкое понимание патриотизма и долга: «Государство сделало нас такими, какими мы к вам приехали» - визитной карточкой «золотой» поры Большого театра.

За полувековую службу в балете он станцевал весь классический репертуар и не только. По диапазону ролей, стиля, музыкальности, феноменальной техники, драматическому воплощению он уникальный танцовщик. С точки зрения актерского мастерства - как будто выпускник школы-студии МХАТ. Неслучайно режиссер Марк Захаров пригласил его хореографом в свой спектакль «Юнона и Авось». В балете «Анюта», который Васильев поставил и сыграл в нем, он передал акварельную нежность Чехова.

Он танцевал для Елизаветы II. Был знаком с Матильдой Кшесинской и Чарли Чаплином, видел Керенского, который приходил к нему за кулисы в Париже, дважды встречался с Марлен Дитрих, дружил и работал с режиссером Франко Дзеффирелли. И был для них не менее легендарным и признанным, как символ великого балета великой страны.