Пасхальная служба в храме Христа Спасителя 2020: прямая онлайн-трансляция

В праздник Светлого Христова Воскресения тысячи прихожан традиционно собираются в храмах на пасхальные службы. В 2020 году прихожанам не разрешается присутствие в церквях из-за пандемии коронавируса.

Сайт kp.ru будет транслировать богослужение из Храма Христа Спасителя, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальное богослужение патриарха Кирилла: прямая трансляция.Из-за коронавируса службы в Москве пройдут без участия прихожан

Напомним, ранее предстоятель русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома в нынешней эпидемиологической ситуации и соблюдать предписания властей.

В Москве все церковные службы проходят без участия прихожан, поскольку с 30 марта в столице действует режим самоизоляции, а с 15 апреля для поездок по городу на любом виде транспорта и автомобиле необходимо наличие оформленного цифрового пропуска.

В рамках борьбы с коронавирусом в Москве запрещены все массовые мероприятия.

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя 2020: текстовая трансляция.

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