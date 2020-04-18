2020-04-18T17:03:29+03:00
Общество

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя 2020: прямая онлайн-трансляция

Из-за угрозы распространения коронавируса пасхальная служба в храме Христа Спасителя в 2020 году пройдёт без участия прихожан
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В 2020 году прихожанам не разрешается присутствие в церквях из-за пандемии коронавируса.В 2020 году прихожанам не разрешается присутствие в церквях из-за пандемии коронавируса.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

В праздник Светлого Христова Воскресения тысячи прихожан традиционно собираются в храмах на пасхальные службы. В 2020 году прихожанам не разрешается присутствие в церквях из-за пандемии коронавируса.

Сайт kp.ru будет транслировать богослужение из Храма Христа Спасителя, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальное богослужение патриарха Кирилла: прямая трансляция.Из-за коронавируса службы в Москве пройдут без участия прихожан

Напомним, ранее предстоятель русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома в нынешней эпидемиологической ситуации и соблюдать предписания властей.

В Москве все церковные службы проходят без участия прихожан, поскольку с 30 марта в столице действует режим самоизоляции, а с 15 апреля для поездок по городу на любом виде транспорта и автомобиле необходимо наличие оформленного цифрового пропуска.

В рамках борьбы с коронавирусом в Москве запрещены все массовые мероприятия.

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя 2020: текстовая трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прихожан не пустят в храмы на Пасху. Как встречать праздник дома

Священник ответил на семь главных вопросов о том, что делать верующим в ситуации коронавируса (подробности)

Как освятить куличи, яйца на Пасху дома: советы священника

«КП» приводит текст возможных молитв для верующих и рассказывает, как освятить куличи, яйца и Пасху дома в период коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране
Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Новости 24
В Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирус
Проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать и кто сможет воспользоваться
Проездные по социальной карте в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать, нужно ли продлять, кто сможет воспользоваться
Цифровые пропуска для волонтеров в Московской области на период самоизоляции
Минздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом
Более тысячи моряков заразились коронавирусом на борту французского авианосца «Шарль де Голль»
Закрытие каршеринга в Москве до 1 мая 2020 года на период самоизоляции: что известно
Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России
Дептранс Москвы разъяснил новые правила передвижения на транспорте
Врач рассказала, каким мифам о коронавирусе не нужно верить
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Врач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусом
В Московской области пенсионер пропал без вести, зайдя в свою квартиру
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции: нужно ли получать и как правильно перевозить грузы