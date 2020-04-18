"Грудь защемил": бывший муж Бузовой заставил публику переживать за Анастасию Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на самоизоляции из-за пандемии коронавируса занялись спортом. Модель и бывший муж Ольги Бузовой живут в трехэтажном особняке с шестью спальнями в Подмосковье. Апартаменты обставлены по последнему слову техники. Место нашлось даже для домашнего спортзала.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стараются использовать каждую минуту своего времени с максимальной пользой. Теперь они вместе тренируются.

Супруги опубликовали новые фотографии, сделанные во время занятий в домашнем спортзале. Бывший муж Ольги Бузовой показал в блоге забавный семейный снимок, на котором позирует с Костенко на шее. Она, в свою очередь, держит дочь Милану.

kostenko.94 Мы потренили, обсудили дела насущные

Анастасия же решила выставить более романтичное фото. В кадре муж взял ее на руки. Вот только поклонники сразу обратили внимание, что одной рукой Тарасов поддерживает избранницу не за талию, а за грудь.

Сей факт сильно разволновал пользователей соцсетей. Многие переживают, что футболист, не рассчитав силы, мог причинить модели боль.

"Как сильно защемил!", "Настя, больно же, наверное, он на грудь надавил?", "Грудь защемил", "Он вам на грудь надавил", "Мне тоже сразу в глаза бросилось, такая вмятина", "Зачем он тебе грудь зажал?", "Нехило на грудь надавил", - беспокоится публика.

Одна из поклонниц со знанием дела заявила: "Вряд ли Анастасия испытала боль. Тарасов ухватил ее за поролоновый лифчик".

tarasov23 Не стал рисковать и брать в руку Евика

В ответ Костенко написала: "Кормящие женщины не носят бюстгальтеры со вставками и уж тем более не занимаются в них спортом". При этом она оставив без внимания тему болезненной хватки супруга.