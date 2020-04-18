2020-04-18T14:38:27+03:00
Звезды

"Грудь защемил": бывший муж Бузовой заставил публику переживать за Анастасию Костенко

Каждое новое фото Дмитрия Тарасова и его жены вызывает бурную дискуссию
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на самоизоляции из-за пандемии коронавируса занялись спортом.Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на самоизоляции из-за пандемии коронавируса занялись спортом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на самоизоляции из-за пандемии коронавируса занялись спортом. Модель и бывший муж Ольги Бузовой живут в трехэтажном особняке с шестью спальнями в Подмосковье. Апартаменты обставлены по последнему слову техники. Место нашлось даже для домашнего спортзала.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стараются использовать каждую минуту своего времени с максимальной пользой. Теперь они вместе тренируются.

Супруги опубликовали новые фотографии, сделанные во время занятий в домашнем спортзале. Бывший муж Ольги Бузовой показал в блоге забавный семейный снимок, на котором позирует с Костенко на шее. Она, в свою очередь, держит дочь Милану.

kostenko.94kostenko.94
Мы потренили, обсудили дела насущные
63818 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Анастасия же решила выставить более романтичное фото. В кадре муж взял ее на руки. Вот только поклонники сразу обратили внимание, что одной рукой Тарасов поддерживает избранницу не за талию, а за грудь.

Сей факт сильно разволновал пользователей соцсетей. Многие переживают, что футболист, не рассчитав силы, мог причинить модели боль.

"Как сильно защемил!", "Настя, больно же, наверное, он на грудь надавил?", "Грудь защемил", "Он вам на грудь надавил", "Мне тоже сразу в глаза бросилось, такая вмятина", "Зачем он тебе грудь зажал?", "Нехило на грудь надавил", - беспокоится публика.

Одна из поклонниц со знанием дела заявила: "Вряд ли Анастасия испытала боль. Тарасов ухватил ее за поролоновый лифчик".

tarasov23tarasov23
Не стал рисковать и брать в руку Евика
45087 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В ответ Костенко написала: "Кормящие женщины не носят бюстгальтеры со вставками и уж тем более не занимаются в них спортом". При этом она оставив без внимания тему болезненной хватки супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Беспроцентные кредиты бизнесу будут выдавать 14 банков
Турецкие власти сообщили, когда может быть открыт туристический сезон
Проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Москве в период самоизоляции: как будут действовать и кто сможет воспользоваться
Песков: Путин не поедет в Храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Священник рассказал, как освятить куличи дома
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Как и кому можно пользоваться метро в Москве в период самоизоляции: номер "Тройки" нужно указать при оформлении пропуска
Предстоятель УПЦ Онуфрий заразился коронавирусом
Священник рассказал, почему во время самоизоляции не отменяются богослужения в храмах
Губернатор Ленинградской области отслеживает ситуацию с коронавирусом через камеры в режиме онлайн
Королева Елизавета II попросила отменить салют в честь её дня рождения
Цифровые коды для поездок на такси в Москве в период самоизоляции: как получить, где будут действовать, будут ли штрафы
Россия безвозмездно передала Беларуси 14 тысяч тест-систем с февраля
Россия вошла в 10 стран с самым большим числом заражённых коронавирусом
Как добавить номер автомобиля в цифровой пропуск в Москве в период самоизоляции
Правительство должно к 20 апреля составить прогноз по распространению коронавируса в России
Путин поручил разработать план привлечения Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом
Контроль соблюдения пропускного режима в Москве при поездках на машине в период самоизоляции: как добавить номер автомобиля
Проездные по социальной карте в Москве в период самоизоляции: как будут действовать, нужно ли продлять, кто сможет воспользоваться