Холодная война-2: Насколько мир после коронвируса станет опаснее

Трамп официально объявил, что Соединенные Штаты начали расследование обстоятельств возникновения пандемии коронавируса, с целью установить ее происхождение и причины, по которым она приняла такой масштаб.

А два дня назад телеканал Fox News, который считается рупором Республиканской партии, сообщил, что первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий Китая, где и появилась инфекция.

Было сказано, что вирус был не «биологическим оружием» (до этого пока не дошло), а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении и борьбе с вирусами.

То, что было озвучено самым протрамповским телеканалом уже наверняка станет новым трендом американской и всей западной политики на ближайшие годы.

Китай виноват в катастрофе. Китай виноват в 35 000 погибших от COVID-19 американцах, Китай является виновником самой масштабной рецессии в американской истории со времен Великой Депрессии и «украл лучшие 50 лет американской экономики», как цитировали того же Трампа источники британской газеты The Times в Белом доме.

Учитывая приближение президентских выборов, назначение внешнего врага становится практически неизбежным и обязательным.

Враг нужен и Трампу, и его конкуренту на президентских выборах – Джо Байдену.

Признать недееспособность национальной системы здравоохранения - означает признать недееспособность всей политической системы США. А это совершенно невозможно, особенно учитывая, что Америка в принципе не знает, что такое саморефлексия.

Некоторые аналитики говорят, что конфронтация с Китаем была изначальной целью Трампа и его советников, а коронавирус стал только удобным предлогом, для того чтобы объявить полномасштабную Холодную войну-2, в которой место СССР занял Красный Китай.

Идеологическая компонента этой войны выдвигается на первый план.

Определение «коммунистический» применительно к Китаю последний раз так часто использовалось западной прессой лишь во времена Мао Цзэдуна и должно послужить формированию единой западной коалиции по образцу 60-70-х годов XX века.

К обвинениям пока иносказательно, но уже присоединились Великобритания и Франция, первые лица которых, заявили, что «Китаю нельзя верить».

К Макрону и главе британского МИДа Доминику Раабу, который сейчас замещает Бориса Джонсона присоединился лауреат Нобелевской премии за открытие ВИЧ, Люк Монтанье. Он высказал версию о том, что новый коронавирус COVID-19 был выработан в лаборатории. Ранее в другом интервью, этот же ученый он заявил, что "этот вирус вышел из лаборатории Уханя".

Великобритания подтвердила звание самого верного союзника Соединенных Штатов. Британский министр Рааб прямо сказал, что «сотрудничество между странами (Англии и Китая) не будет таким, как раньше».

Как бы ни развивались дальнейшие события, «медовый месяц» в отношениях между КНР и Западом, когда Пекин по полной программе воспользовался преимуществами, которые ему дало вступление в ВТО и стал «фабрикой мира», явно закончился.

Крупнейшие западные страны, во главе с США, столкнувшись с крупнейшим со времен Второй мировой войны кризисом, вполне осознали свою уязвимость перед Китаем.

Теперь «импортозамещение» станет модным термином не только в Москве, но и в Берлине, и в Лондоне.

Для начала Европа и Штаты выведут из Китая обратно домой производство лекарств и медицинской техники, а затем последует очередь и иных критически важных для безопасности товарных групп.

США начали свою войну с Китаем еще до эпидемии.

Атаки на высокотехнологические китайские компании и их фактический запрет в США. Масштабные торговые войны, которые объявил Трамп, были только прологом к полной перестройке мировой экономики, выдавить из которой Китай, Америка поставила своей главной целью.

Нас в этой Холодной войне-2 конечно же тоже не забывают.

13 апреля в американской New York Times вышла статья «Долгая война Путина против американской науки» в которой Россия и лично российский президент обвиняются в дезорганизации американского здравоохранения с помощью fake news и пропаганды.

Статья эта родилась не на пустом месте и, безусловно, будет иметь свое продолжение. Иначе бы ее не репостнул в своем твиттере Барак Обама.

Но это пока запасной вариант или же за нас примутся в качестве «бонуса».

Те, кто иронизируют по поводу фразы «мир после пандемии уже не будет другим» делают это напрасно. Он однозначно не будет прежним.

Вопрос стоит по-другому. Насколько этот мир станет опаснее того, который у нас был?

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