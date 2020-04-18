2020-04-18T15:17:52+03:00
Экономика

Bloomberg: Из-за коронавируса в мире будет дефицит кофе

Исчезнут ли зерна с прилавков российских магазинов?
Нина ЦВЕТКОВА
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В России, правда, проблем пока не замечают. На прилавках магазинов кофе в ассортименте, а кофейни стоят закрытые, им зерна сейчас без надобности.В России, правда, проблем пока не замечают. На прилавках магазинов кофе в ассортименте, а кофейни стоят закрытые, им зерна сейчас без надобности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пандемия коронавируса может изменить утренний ритуал миллионов людей по всему миру. Зараза не обошла стороной и основных производителей кофе: болезнь бушует в Колумбии, Бразилии, Перу, на долю которых приходится почти две трети мирового производства бобов арабики.

- Закрытие банков, сокращение рабочего времени, затрудненная мобильность и страх заражения на фермах - все это вызывало серьезные опасения, что не хватит рабочих, чтобы собрать урожай, - пишет американское агентство Bloomberg.

При этом прошлогодние запасы и излишки не перекроют возможный дефицит. Оставшиеся резервы вместе с другими продовольственными продуктами панически раскупили в начале эпидемии. В результате подскочили цены на арабику.

В России, правда, проблем пока не замечают. На прилавках магазинов кофе в ассортименте, а кофейни стоят закрытые, им зерна сейчас без надобности.

- Проблемы если и возникнут, то у больших корпораций, которые производят кофе в промышленных масштабах, - считает Анастасия Широва, владелица сети магазинов чая и кофе «Винтаж». – К счастью, кроме гигантских плантаций есть и небольшие фермерские хозяйства. У нас, например, в Краснодарском крае, никто же не запрещает коров доить. Так и в латинской Америке люди будут собирать урожай у себя. Сомневаюсь, что будет дефицит. Мы перебоев с поставками не ожидаем.

Правда, российские предприниматели уже заметили рост цен. Удивляться тут нечему: курс рубля просел, а значит, подорожало все, что закупается за границей.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

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ИСТОЧНИК KP.RU

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