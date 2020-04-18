Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: С коронавирусом боремся с февраля. Уже не боимся. Умеем лечить, шить маски, работать...

- Алло, Александр Михайлович! Здравствуйте!

- Привет, Александр.

- Вот, видите, какая жизнь... То в Забайкалье был коронавирус, теперь - в основном - у нас, в Москве... У вас же китайский товарищ, заразившийся коронавирусом, лечился еще в феврале?

- В начале февраля, да.

- А сейчас сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом?

- 34.

- Это не так много.

Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: «С коронавирусом мы встретились первыми в России - ещё в феврале. Уже не боимся. Умеем бороться, лечиться, работать» 00:00 00:00

- У нас не было почти совсем. И вдруг за три дня «прыгнуло» с 3-х до 38.

Только мы в зачет не берём военных. Но мы крайне встревожены тем, что там у них происходит. Один офицер приехал, и заразил сразу 17 человек, а там еще не все цепочки прослежены.

- Понятно... Жаль. А вот тот опыт работы ваших медиков с китайским товарищем - он пригодился?

- Конечно, пригодился, очень помог.

Мы теперь заранее все знаем - как себя вести с этим вирусом. И сейчас не на ощупь действуем, типа - сначала теория, потом практика, - а мы уже даже и тактикой здесь определенной обладаем.

- То есть, вас эпидемия, в отличие от других регионов, врасплох не застала?

- Нет, конечно. Мы ее не боимся.

Другое дело, что сейчас вот готовим шесть стационаров - на всякий случай, если будет массовое заражение этой болезнью. И особенно остро осознаём, что в Забайкалье - в очень тяжелом состоянии медицинские учреждения. И, поэтому, подготовка медучреждений дается нам очень непросто.

И все же... Мы их, эти места, выделили из общего ряда, сейчас доукомлектовываем. Надо до конца оснастить кислородом, ИВЛ и средствами защиты. Это у нас проходит достаточно непросто.

Тогда, в феврале, с этими проблемами сталкивались врачи только одной инфекционной больницы и руководители нашего медицинского ведомства. А теперь надо, чтобы к этому были готовы сотни медицинских работников.

- Это серьезно, да. Со стороны привлекаете специалистов? Или своими силами обходитесь?

- Мы пока за счёт местных резервов планируем управиться.

- Я так понял, что это - главное, что помогло вам - имею ввиду, прежде всего, ваших медиков - тогда, в начале февраля, так быстро вылечить гражданина КНР, помочь не заразиться его супруге, гражданке России, их семилетнему ребёнку...

- Да, совершенно верно.

Единственное, что мы хотим на этот раз попросить... Буду обращаться к председателю правительства Михаилу Мишустину, к вице-премьеру Татьяне Голиковой, к президенту Владимиру Путину, чтобы выпускникам медицинских вузов и колледжей разрешили досрочно сдать экзамены, чтобы они быстрее могли включиться в работу.

- А вот хоть одно промышленное предприятие у вас остановлено?

- В связи с карантином? Нет. Все работают. В том числе - горнодобывающие, сельскохозяйственные, стройки мы тоже не останавливаем. Темпы и объемы стараемся сохранить. Разумеется - как говорится, «с соблюдением противоэпидемиологического санитарного регламента». С этим у нас строго.

Ну, и во всех остальных организациях, учреждениях - ещё с начала февраля - выполняются все предписанные правила.

- А вот ещё интересно - ваши соседи, коллеги обращаются к вам - как к пионерам борьбы с коронавирусом - за консультациями?

- Сейчас уже меньше, у многих появились свои наработки. Раньше - да, это было. И мы, чем могли, помогали, делились опытом, давали советы...

- Да! А с масками как у вас сейчас?

- Все ещё напряженно. Но получаем уже более солидными партиями от изготовителей.Полицейских, Росгвардию, все службы, медиков снабжаем.

Для населения маски тоже есть, но они, к сожалению, в продаже дорогие - по 40-50 рублей. Сейчас вот, надеемся, раза в два нам удастся цену снизить. Мы сами все больше и больше масок шьем. Смотрим, где можно подешевле их закупить. Может быть, в Китае, там уже нет острой ситуации.

- Граница с Китаем все ещё закрыта?

- Закрыта, да. Ни пассажирских, ни грузовых автомобильных перевозок сейчас нет.

И ещё мы ввели обязательный карантин для иностранных граждан, въезжающих на территорию края - на 14 дней. А также и все те, кто будет приезжать к нам из других регионов, скажем так, коронавирусных, - тоже будут находиться на карантине.

- Если я к вам прилечу, вы меня тоже - на 14 дней, на карантин?

- Да, мы будем с вами только по видео общаться. А вы будете у нас сидеть в специально отведенном здании. И там отдыхать. Наслаждаться возможностью предаться философским размышлениям и творческим поискам.

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