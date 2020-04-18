2020-04-18T17:25:51+03:00
Экономика

Правительство признало магазины одежды и автосалоны пострадавшими от коронавируса

За особыми мерами господдержки также могут обратиться музеи и зоопарки
Нина ЦВЕТКОВА
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Среди тех, кому эпидемия нанесла самый сильный удар с точки зрения экономических убытков, теперь автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обувиСреди тех, кому эпидемия нанесла самый сильный удар с точки зрения экономических убытков, теперь автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обувиФото: Shutterstock
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Предприятий, которые могут претендовать на помощь государства, стало больше. Перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, расширен. Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Среди тех, кому эпидемия нанесла самый сильный удар с точки зрения экономических убытков, теперь автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обуви, включая торговые точки на рынках и специализированные лавки, а также музеи и зоопарки.

Вместе с ними в список особо пострадавших входят отрасли: авиаперевозок, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма, общественного питания, гостиничного и выставочного бизнеса, деятельность по предоставлению бытовых услуг (салоны красоты, парикмахерские, ремонт, стирка, химчистка).

Ранее президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всех пострадавших от пандемии коронавируса. Малые и средние предприятия получат от государства субсидии на зарплаты сотрудникам. Деньги минимальные – 12 130 рублей на человека (собственно, это минимальный размер оплаты труда в стране), но лучше, чем ничего. Единственное условие, нужно минимум на 90% сохранить коллектив.

Кроме того, представители пострадавших отраслей смогут претендовать на налоговые каникулы: до сентября они имеют право обратиться в банк с просьбой пересмотреть график платежей.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

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ИСТОЧНИК KP.RU

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