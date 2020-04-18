2020-04-18T19:56:05+03:00
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Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» выпустил маски с мордами животных

Сотрудники зоопарка призывают выразить свою индивидуальность при помощи «суперской» защитной маски и подарить улыбку окружающим
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Методист парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура в креативной защитной маске играет с козлом по кличке НикитаМетодист парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура в креативной защитной маске играет с козлом по кличке НикитаФото: РИА Новости
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С 25 марта парк флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске полностью закрылся на карантин в связи с коронавирусом. Однако сотрудники зоопарка не унывают и призывают выразить свою индивидуальность, а также подарить улыбку окружающим.

Зоолог парка Евгений Петрусев и прирученная енотовидная собака по кличке Мотя Фото: РИА Новости

Зоолог парка Евгений Петрусев и прирученная енотовидная собака по кличке МотяФото: РИА Новости

Для этого парк запустил челлендж #моямаска и предлагает сделать селфи в своей «суперской» защитной маске, выложить в сеть, поставить хэштег #моямаска, после чего передать эстафету дальше. Для своих посетителей были даже выпущены уникальные средства защиты - маски, на которых изображены мордочки обитателей парка. Получить их можно вместе с купленным билетом. А посетить парк по нему можно будет после вынужденного карантина.

Директор парка Андрей Горбань и бородатая неясыть по кличке Мых Фото: РИА Новости

Директор парка Андрей Горбань и бородатая неясыть по кличке МыхФото: РИА Новости

Пример показали сами сотрудники парка. Так методист парка Олег Чипура в креативной защитной маске играет с гуанако по кличке Амиго в Красноярске.

Методист Олег Чипура и редкий гибрид, детеныш по кличке Черномор, родившийся у самки ламы гуанако по кличке Чили и самца альпаки по кличке Ромео Фото: РИА Новости

Методист Олег Чипура и редкий гибрид, детеныш по кличке Черномор, родившийся у самки ламы гуанако по кличке Чили и самца альпаки по кличке РомеоФото: РИА Новости

В другой тематической защитной маске он уже фотографируется рядом с редким гибридом ламы гуанако и альпаки. А еще в одной маске он играет с козлом по кличке Никита.

Зоолог Марина Байзарова кормит молоком новорожденного двугорбого азиатского верблюжонка Фото: РИА Новости

Зоолог Марина Байзарова кормит молоком новорожденного двугорбого азиатского верблюжонкаФото: РИА Новости

Зоолог Вячеслав Баркалов и ручной лис Ральф, родившийся в новосибирском Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, где более 50 лет проводится эксперимент по выведению генетически дружелюбной популяции лисиц Фото: РИА Новости

Зоолог Вячеслав Баркалов и ручной лис Ральф, родившийся в новосибирском Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, где более 50 лет проводится эксперимент по выведению генетически дружелюбной популяции лисицФото: РИА Новости

Зоолог Андрей Махров в креативной защитной маске и сурикат по кличке Рики Фото: РИА Новости

Зоолог Андрей Махров в креативной защитной маске и сурикат по кличке РикиФото: РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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