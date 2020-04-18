2020-04-18T19:38:45+03:00
Звезды

«Даже Оскар может не состояться!»: но мы узнали, как пройдут главные тусовки лета – фестивали «Жара» и «Кинотавр»

Первые прогнозы организаторов
Ирина ВИКТОРОВА
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Эмин Агаларов объявил, что на «Жаре» в этом году запланирован творческий вечер Игоря НиколаеваЭмин Агаларов объявил, что на «Жаре» в этом году запланирован творческий вечер Игоря НиколаеваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сначала из-за пандемии отменили Каннский международный кинофестиваль, а теперь эксперты говорят, что под угрозой проведение в начале 2021 года самой престижной в мире кинопремии - «Оскара». Дело в том, что на премию номинируются фильмы, которые были в прокате в минувшем календарном году. Но кинотеатры пока закрыты, и по прогнозам экспертов, даже после их открытия первое время люди будут избегать мест, где одновременно могут собираться много людей. Поэтому пока не ясно сколько картин не выйдет прокат, сколько новых фильмов увидит зритель – судьба «Оскара» останется неопределенной. Но прогнозы по фестивалям 2021 делать рано – быть может ситуация наладится быстро, и тогда в новом году все пройдет по привычным графикам.

А вот что же будет с нашими популярными летними фестивалями? Кинофестиваль «Кинотавр» должен был пройти в июне в Сочи. Продюсер Александр Роднянский (президент «Кинотавра») сообщил в прямом эфире инстаграма: «Мы сохраняем возможность его провести в начале осени. Пока не отменили, по-прежнему планируем делать. У нас работает отборочная комиссия, мы смотрим фильмы. Надеемся, что в начале сентября все случится».

В июле в Баку на музыкальный фестиваль «Жара» из Москвы летали все самые популярные музыканты нашей страны. Организатор фестиваля Эмин Агаларов в эфире «Вечернего Урганта» озвучил три возможные версии проведения мероприятия: «300 артистов, 5 дней «Жары» в этом году. Естественно, что сейчас все это догадки — непонятно, что будет дальше. Часть моих детей находится в Баку, из-за того, что закрыты границы я не могу к ним поехать. Не факт, что границы откроются скоро, и мы сможем поехать на фестиваль. Если все это закончится, то фестиваль состоится: я к нему активно готовлюсь, команда и артисты тоже. Если в связи с пандемией фестиваль не сможет состоятся, и мы не сможем дать зрителям возможности присутствовать, то я попробую, может быть, сделать его без зрителей. Так же, как вы снимаете программу. Все равно повезти артистов в Баку. Если это тоже не получится, то как вариант - я могу использовать площадку в Москве, и провести эфирный концерт без зрителей, чтобы «Жара» состоялась. У нас в этом году юбилейный вечер Юрия Антонова, Игоря Николаева, Димы Маликова…»

Но пока это только предположения организаторов, решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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