«Приезжают люди с Рублевки: нужен ИВЛ, заплатим налом, сколько скажете. А у нас - очередь до сентября!»: Рассказ продавца медтехники

Никакая не военная тайна, что коронавирус в тяжелой форме дает осложнение в виде пневмонии и поражает легкие, активно в них размножаясь. Людей спасают, помещая на аппарат искусственной вентиляции легких. Это реанимация. Например, по состоянию на утро 18 апреля в больнице Коммунарке к ИВЛ подключены 23 человека. В столичном регионе, как говорят специалисты, в государственных больницах недостатка в аппаратах нет. По крайней мере, пока. Параллельно запросы на покупку систем ИВЛ делают и частные клиники, и даже просто частные лица.

Корреспондент «Комсомольской правды» побеседовал с директором фирмы, которая занимается поставками медицинской техники. Мужчина попросил сохранить его анонимность.

«СКУПИЛИ ДАЖЕ Б/У ИВЛ»

- У вас сейчас горячая пора, да?

- Можно и так сказать. Но мы сейчас в массе своей обслуживаем контракты, в том числе государственные, которые были заключены еще до всех этих событий с коронавирусом. Техника ведь идет в-основном из-за границы, из Европы. Если заказ был в начале года, ее как раз успели ввезти до карантина. Многие контракты подзависли, потому что оборудование застряло у производителя.

«Вентиляция легких» больше всего может пригодиться не в июле, и не в сентябре, а в ближайшие месяц-дваФото: REUTERS

- По аппаратам ИВЛ сейчас запросов много?

- Запросов очень много. Другой момент, что продавать нам уже нечего. Все, что было на складах, уже распродали. У нас был клиент: приехал прямо в офис солидный человек, условный житель Рублевки. Говорит: «Я тут подумал, что на всякий случай мне нужен ИВЛ домой. Пусть стоит. Не дай бог что - будет, чем спасаться. Готов заплатить наличными. Любую сумму назовите». Мы бы и рады ему продать, но - нечего! Если прямо сейчас заказать аппарат, быстрее всего доставят в середине июня, а то и в июле. Это будет российский аппарат из Екатеринбурга (там находятся все три российских завода по производству аппаратов ИВЛ, - Авт.). Если ждать импортных (основные производства - в Германии, - Авт.), это - при реальной оценке развития событий - не раньше сентября. Но «вентиляция легких» больше всего может пригодиться не в июле, и не в сентябре, а в ближайшие месяц-два.

По словам моего собеседника, на рынке сейчас скупили абсолютно все свободные аппараты ИВЛ. Даже б/у.

- У коллег были демонстрационные, витринные модели, выпущенные в 2015-2016 годах. Все смели по цене новых. Был случай, знаю, когда купили даже аппарат без некоторых запчастей. Все восстанавливают.

«НЕ ПОПАСТЬ БЫ В КАРАНТИН»

- А вообще цены на ИВЛ повысились?

- Если и повысились, то совсем немного. В среднем, кстати, один аппарат в зависимости от комплектации, стоит 4-5 миллионов рублей. С ценами у нас другая проблема - из-за курса доллара. В договорах прописываются цены в рублях. По некоторым еще незакрытым контрактам нам перевели предоплату, но сама техника пока в Россию не приехала (границы с ЕС, напомним, закрыты, - Авт.). В итоге, если курс рубля таким и останется, или еще упадет, к моменту поступления оборудования мы понесем гигантские потери. Так что по поставщикам оборудования этот кризис тоже сильно ударит.

- Внутри России вы сейчас можете свободно работать?

- С этим тоже проблемы. Раньше было так: мы получаем оборудование, отправляем его заказчику в регион, следом едет наш спец, который монтирует аппаратуру на месте. А сейчас у нас, например, проблема в Татарстане. Регион закрыл свои границы. Впускают только машины с местными номерами. Сейчас пытаемся найти в Москве или окрестностях грузовик с номерами Татарстана. Если отправить своего техника, его сразу на две недели в карантин отправят. Иногда мы используем подрядчиков, работаем с некоторыми фирмами. Но они базируются в других городах. Придется искать кого-то местного.