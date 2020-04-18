Белый дом готовится к эвакуации из-за эпидемии коронавируса

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась продлить еще на один месяц режим чрезвычайного положения, поскольку число заболевших коронавирусом продолжает расти. Весь политический истеблишмент ожидает вспышки эпидемии в столице США подобной той, что произошла в Нью-Йорке. Об эвакуации американских федеральных чиновников говорить не приходится, так как бежать особенно некуда, считают в военных кругах. Однако известно, что в середине марта Объединенное тактическое спецподразделение Вашингтона было приведено в полную боеготовность для выполнения особой правительственной миссии: секретная военная группа должна обеспечить безопасность столичного региона. Не зря ее называют «щитом Родины». На сегодня группе поручено провести эвакуацию Белого дома и ряда правительственных учреждений, если это потребуется, пишет журнал Newsweek.

ГЕНЕРАЛ ДЖОНС

Спецподразделение насчитывает около 10 тысяч военнослужащих и гражданских. Все они подчиняются напрямую министру обороны. Командовать группой на сегодня поручено генерал-майору Омару Джонсу. Если ситуация с эпидемией коронавируса выйдет из-под контроля в Вашингтоне, то всеми военными операциями в столице будет руководить именно Джонс. Также в его распоряжении окажется часть округов в штате Вирджиния и Мэриленда.

Среди основных обязанностей спецподразделение: обеспечение безопасности органов власти, их доставка в убежище и обеспечение непрерывной работы правительства в случае чрезвычайного положения, например, террористического акта, начала военных действий или уличных беспорядков.

Сейчас все бойцы группы изолированы на военных базах под Вашингтоном, чтобы они не могли заразиться коронавирусной инфекцией, и находились в непосредственной близости от столицы.

МОРСКИЕ КОТИКИ И ВЕРТОЛЕТЫ

На сегодня разработан совместный план экстренной эвакуации представителей законодательной и судебной власти США, получивший сокращенное название JEEP.

В состав спецгруппы, напоминающей спецназ, входит 289-я рота и 947-й отряд военной полиции, 3-я пехотная дивизия или «Старая гвардия» (ее военнослужащие несут почетный караул возле Могилы неизвестного солдата на Арлингтонском военном кладбище), офицеры чрезвычайных служб Вашингтона, Мэриленда и Вирджинии, 12-й воздушно-транспортный отряд, а также морские пехотинцы, состоящие в войсках химико-биологической защиты.

На случай немедленной эвакуации президента, администрации Белого дома, сотрудников Пентагона и остальных федеральных ведомств в безопасные места предполагается также задействовать многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk. Две роты таких вертолетов из 106 авиационного батальона Нацгвардии США, дислоцированного в штате Иллинойс, переброшены на базу Форт-Белвуар (штат Вирджиния).

- Мы - те самые силы быстрого реагирования, которые помогают мобилизовать все силы в столичном округе Колумбия. Мы призваны помочь в эвакуации людей, - говорит капитан 106-го авиабатальона Адам Ковальски. - Мы вроде гигантского такси, стремящегося доставить правительство туда, куда следует.