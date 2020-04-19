2020-04-19T09:54:46+03:00
Политика

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай»: Путин по-домашнему поздравил россиян с Пасхой

Президент заверил, что у страны есть все для победы над эпидемией
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент напомнил, что у страны есть всё для преодоления пандемии - сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в здравоохранении. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент напомнил, что у страны есть всё для преодоления пандемии - сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в здравоохранении. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все. Владимир Путин, традиционно встречающий Пасху в Храме Христа Спасителя, в этом году, как и вся страна, остался дома. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент ограничился тем, что поставил свечку в домовой церкви на территории своей подмосковной резиденции.

И праздничное обращение Путина к россиянам было в уже привычном всем в эти недели стиле «сидим дома» - на фоне камина, иконы и стола, украшенного куличами, пасхой и крашеными яйцами.

- В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, - сказал президент. - Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире – коронавирусной инфекции. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы.

Президент напомнил, что у страны есть всё для преодоления пандемии - сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в здравоохранении.

- Мы понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо, - заверил всех Путин. - Ситуация находится под полным контролем. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания.

Сам глава государства тоже выглядел совсем не официально - без галстука и в кардигане.

- У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем, - сказал Путин. - Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы.

Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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