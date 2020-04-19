На спасение от смерти у Темы остался месяц

Темка, конечно, еще тот Казанова: глазки строит, губки в трогательную «уточку» складывает, хохочет заливисто. Трудно представить, что еще недавно он не мог даже сидеть, и все шло к тому, что умрет, не дожив до двухлетнего возраста. И еще невыносимее думать о том, какая страшная судьба ждет его, если доза выделенных на год лекарств кончится, а никто больше так и не поможет. Сначала откажут руки и ноги – ребенок не сможет ходить. Потом исчезнет речь. И, наконец, остановится дыхание. Самое тяжкое, что все это время его интеллект будет в норме, то есть он будет чувствовать и осознавать, как умирает…

А начиналась эта история стандартно хорошо: беременность, роды без осложнений, ребенок долгожданный, родился здоровым. Но потом вдруг перестал развиваться. «Давайте подождем, не будем торопить события» - пожала плечами доктор. Слава богу, не послушались! Доехали до Москвы, выяснили диагноз и… Упали духом. «Увы, СМА (спинально-мышечная атрофия) не лечится – как отрезали врачи, - правда, пару лет назад в Америке изобрели лекарство, но стоит оно миллионы! Так что просто смиритесь».

С тех пор мечта темкиных родителей вылечить сына похожа на сказку про алые паруса. Она такая же чудесная и кажется такой же несбыточной. Но они не сдаются! Умудрились собрать уже 31 миллион рублей и выбили на год бесплатное лечение препаратом Спинраза. Только благодаря этим уколам Тема сейчас догнал сверстников! Вот только год подходит к концу и спасение это относительное...

- Регистрация препарата «Спинраза» в нашей стране только началась, – рассказывает мама Екатерина. – Вряд ли его будут выдавать за счет бюджета, ведь один укол стоит около семи миллионов рублей. А в год нужно несколько таких. И это пожизненно! Где взять такие деньги? Но мы выяснили, что есть и еще одно лекарство – «Золдженсма». В отличие от «Спинразы» она вводится один раз и полностью излечивает болезнь. Но стоит этот спасительный укол 154 миллиона рублей! Мало того, сделать его можно только до двух лет. До конца этой весны у Темы еще есть шанс стать здоровым. Пожалуйста, помогите!

Звоните: 8(915)588-19-96 Екатерина, мама Артема

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