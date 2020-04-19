2020-04-19T14:16:38+03:00
Экономика

Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой

За полтора месяца в банкоматах сняли больше средств, чем за прошлый год
Виктор МАТРОСОВ
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С начала марта россияне сняли в банкоматах и отделениях банков порядка 1 трлн рублей.С начала марта россияне сняли в банкоматах и отделениях банков порядка 1 трлн рублей.Фото: Shutterstock
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С начала марта россияне сняли в банкоматах и отделениях банков порядка 1 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2019 год, обращает внимание Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ. Пока весь мир закупался туалетной бумагой, русские складировали дома наличность, замечает по этому поводу американское издание.

Аналитики считают, что основной причиной снятия наличности были опасения, что банки будут полностью закрыты на период карантина. То есть логика поведения была точно такой же, как и в случае с запасами гречки и консервов в продуктовых магазинах.

Кроме того, всплески вывода денег в «кэш» наблюдались после объявления о новом налоге на проценты по банковским депозитам свыше 1 млн рублей и после продления режима самоизоляции до мая.

Ранее Центробанк разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком действия до 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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