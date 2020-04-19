2020-04-19T14:31:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Скачок смертности из-за коронавируса: «обычные» больные не могут попасть в госпитали и умирают

В ходе пандемии в Северной Италии почти удвоилась смертность от причин, не связанных с коронавирусом
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В ходе пандемии в Северной Италии почти удвоилась смертность от причин, не связанных с коронавирусомВ ходе пандемии в Северной Италии почти удвоилась смертность от причин, не связанных с коронавирусомФото: REUTERS
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Авторитетный журнал Economist изучил демографическую статистику почти полутора тысяч муниципалитетов Италии, наиболее пострадавших от коронавируса. Результаты неожиданные. Начиная с марта, в отдельных регионах суточное число смертей возросло почти в три раза от нормального: с 1,5 до 5 тыс. чел.

Казалось бы, это ожидаемо. Но… на коронавирус в отдельные дни приходилось лишь 40% от этого прироста. Остальные случаи — «другие причины». Не связанные с COVID.

Причём речь идёт по большей части именно о смертности от болезней — очевидно, что количество ДТП или травм на производстве в условиях массовой блокады стремится к нулю.

Почему же так происходит? Об этом «КП» рассказала Дарья Туманова — специалист-аналитик Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН»:

— Сейчас при оценке уровня смертности от коронавируса есть проблема сопоставления реальных данных заболеваемости и смертности — из-за различий в методиках тестирования и учёта случаев заболевания. То есть в некоторых странах берут анализы у ВСЕХ умерших, а в не других не у всех — соответственно, в первом случае жертв COVID-19 получается больше. Сейчас прорабатывается вопрос о международной унификации методики забора анализов на «корону», а также её прижизненной и посмертной диагностики. Но всё это — дело будущего.

Почему же, параллельно с коронавирусом, происходит увеличение общего числа умерших от других болезней в некоторых странах? — продолжает Дарья Туманова. — Если больше внимания уделяется больным COVID-19, под них перепрофилируются целые больницы, — то, естественно, люди меньше обращаются в поликлиники, отменяются плановые операции и госпитализации. C соответствующими последствиями.

Также уровень смертности связан с социально-экономическими условиями жизни, которые, несомненно, ухудшились. В любом случае, оценить реальное влияние пандемии на демографию «здесь и сейчас» вряд ли получится — для этого должно пройти время, — подчёркивает эксперт.

В Италии молятся за умерших родственников по видеосвязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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