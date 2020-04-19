2020-04-19T15:40:50+03:00
Звезды

Алсу ответила на главный вопрос о своем сыне

Певица воспитывает троих детей от бизнесмена Яна Абрамова
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алсу не раз признавалась, что все свои силы отдает семье и воспитанию детейАлсу не раз признавалась, что все свои силы отдает семье и воспитанию детейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Алсу 13 лет назад вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Пара воспитывает троих детей. В 2006 году в США родилась их старшая дочь Сафина. Через два года в Израиле певица родила вторую дочь Микеллу. А в 2016 году в том же Израиле на свет появился сын Рафаэль.

Алсу не раз признавалась, что все свои силы отдает семье и воспитанию детей. Ян Абрамов супругу во всем поддерживает. В недавнем интервью певица призналась, что неоспоримым авторитетом в семье считает своего мужа. При этом, по словам исполнительницы, она не может сказать, что супруг проявляет повышенную строгость по отношению к детям. Просто для дочерей и сына отец - непоколебимый авторитет.

Старшие дочери четы давно ведут свои блоги в соцсетях, публикуя фото и видео. Сама Алсу периодически показывает наследниц. А вот малыш Рафаэль на публике не появляется. Поклонники постоянно атакуют звездную маму расспросами о наследнике. 18 апреля певица расставила все точки над i.

Артистка вышла в прямой эфир с поклонниками и рассказала, когда покажет мальчика. Она предстала в футболке оверсайз с принтом в виде Чебурашки и джинсах. 36-летняя звезда откровенно ответила на все вопросы, признавшись, что многие спрашивают ее о младшем ребенке.

"Меня абсолютно замучили вопросы по поводу сыночка. Я хочу еще раз всем сказать. Мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине - шесть. И никто не удивлялся", - начала звезда.

Она в очередной раз напомнила, что не готова сейчас показывать сына и ответила на главный вопрос. "Вот и весь секрет. Никуда я его не спрятала. Просто он слишком маленький. Когда он сам подрастет и решит завести аккаунт, захочет сказать всем «привет», тогда он это и сделает. До этого момента можете даже не спрашивать, где, зачем и почему", - пояснила многодетная мама.

Правда, кое-что о долгожданном сыне певица все-таки рассказала. Алсу призналась, что Рафаэль, которому в августе исполнится четыре года, является поклонником Чебурашки. "Это майка с Чебурашкой, я специально ее надела. У младшего ребенка началось помешательство на этом персонаже. Я купила футболку, чтобы его радовать", - смеясь, поведала исполнительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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