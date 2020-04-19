2020-04-19T17:50:06+03:00
Звезды

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе

Юморист и его молодая жена показали одинаковый пасхальный стол в соцсетях [фото, видео]
Ян СВЕТЛОВ
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Сколько бы ни писали СМИ о его свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, сам артист не спешит комментировать личную жизньСколько бы ни писали СМИ о его свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, сам артист не спешит комментировать личную жизньФото: EAST NEWS
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Личная жизнь 74-летнего Евгения Петросяна после развода с Еленой Степаненко - тайна за семью печатями. Сколько бы ни сообщали друзья-приятели о его свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, сам артист не спешит комментировать новости. Разве что иногда ругает тех, кто слишком рьяно интересуется его семейным статусом - мол, не ваше дело и точка.

Такой же позиции придерживается и Брухунова. В своем Инстаграме на вопросы о любви с юмористом она отвечает отвлеченно: "Когда-нибудь я расскажу, через какую травлю мне пришлось пройти, и кто ее заказал".

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Христос Воскрес! Воистину Воскрес! #светлаяпасха
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При этом Татьяна - активный блогер, и в соцсетях по несколько раз в день выходит на связь с подписчиками. Любимая тема женщины - кулинария: Брухунова практически ежедневно показывает собственноручно приготовленные блюда и дает их рецепты. И несмотря на многочисленные фото и видео, поклонники ни разу не заметили в кадре ни намека на Петросяна. Даже на карантине Татьяна остается мастером конспирации и никак не дает понять, что живет не одна.

Тем неожиданнее для пользователей Инстаграма оказались поздравления от Брухуновой и Петросяна с Пасхой, записанные за одним столом: праздничный кулич, яркие цветные яйца, голубая скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет белых тюльпанов.

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Поздравление с праздником Светлой Пасхи
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- Попробуйте найти 10 отличий и не найдете ни одного, - шутят в соцсетях о долгожданном "признании" пары. - Ну наконец-то перестали скрывать, что живут вместе! Ведь так прятаться - с ума сойдешь...

- Татьяна умница-хозяйка, все сделала как надо, - отмечают подписчики кулинарный талант и подачу блюд Брухуновой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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